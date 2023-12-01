وزيرا الرياضة والاتصالات يتفقدان نادي "Club One" أول الأندية الرياضية الذكية في مصر

قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بزيارة تفقدية لنادى "Club One" بالمعادى، أول الأندية الرياضية الذكية فى مصر، استعدادا لافتتاحه المرتقب فى الربع الثانى من العام المقبل، ويأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة لدعم تطوير الخدمات الرياضية الذكية والألعاب الإلكترونية فى مصر.

وزيرا الرياضة والإتصالات يتفقدان نادى Club One

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل دائمًا في خطتها الاستراتيجية على الاستثمار في الشباب المصري ودفع عجلة التنمية، بالإضافة إلى تطوير الجانب الرياضي وتوسيع قاعدة المشاركة لدى الجميع، كما قامت بتطوير المفاهيم القديمة والتوسع في استغلال العلم والتكنولوجيا الحديثة من أجل الكشف عن المواهب والرياضيين المختلفة، موضحًا أن أكبر مثال على ذلك هو مشروع "الجينوم الرياضي" بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى التي تنفذها الوزارة.

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وأشار وزير الشباب والرياضة إلي أن نادى "Club One" سيعمل على استخدام التقنيات الحديثة للتكنولوجيا لدعم الرياضيين في تنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم المختلفة، لافتًا إلى أن الوزارة تتجه إلى التحول الرقمى فى مختلف مشروعاتها وخدماتها فى ضوء سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، الذي ارتكز بالأساس وانطلقت معالمه من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأصبح واحدًا من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأصبح أحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التكنولوجيا أصبحت ركيزة أساسية لتطوير كافة المجالات ومنها المنظومة الرياضية؛ حيث تسهم الأجهزة الذكية، والتطبيقات المدعومة بالتقنيات الحديثة بدور فاعل فى تحليل أداء الرياضيين وفقا لبيانات دقيقة بما يمكنهم من متابعة أدائهم وتطوير إمكانياتهم بشكل احترافى، مشيرا إلى أن افتتاح النادى كأول نادى رياضى ذكى فى مصر يوفر نموذجا جديدا للخدمات الرياضية بما يتواكب التطورات التكنولوجية العالمية.



وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن نادى "Club One" يرتكز على تكنولوجيا المعلومات في كافة الخدمات التى يقدمها لأعضائه بحيث يتم من خلاله الاعتماد على منظومة المدفوعات الرقمية، وتقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعى، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان على نحو متكامل هو عماد النهضة الأمر الذي يتطلب أن يتضافر فيه عدد من العناصر وهى العلم والثقافة والرياضة، مضيفا أن النادى تشمل خدماته محورين هما الرياضة البدنية، والألعاب الرقمية.



ومن المتوقع أن يحقق النادى نقلة نوعية فى مجال الرياضة، وأن يقدم تجربة رياضية ذكية فريدة لأعضائه، حيث يعد النادى الجديد خطوة هامة لدعم المنظومة الرياضية فى مصر تضمن تطويرها وفق أحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية.



ويستهدف النادى التوسع فى أنشطته لتشمل كافة مراحل الرياضة الإلكترونية والترفيه الرقمى، بما فى ذلك اكتشاف وتطوير ودعم مطورى الألعاب الإلكترونية ومطورى التطبيقات وإنشاء المنصات الرقمية المتكاملة التى تضاهى مثيلاتها فى أكثر الدول تقدمًا.



ويقدم النادى الجديد لأعضائه مجموعة من الخدمات الرياضية الذكية القائمة على التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات التى تسمح للجميع بداية من الهواة وحتى الرياضيين المحترفين تحليل ومتابعة أنشطتهم الرياضية وتطويرها باستمرار.



وسوف يعتمد نادى "Club One" على بنية تحتية تكنولوجية فائقة تسمح بالتكامل بين الأجهزة الذكية والأنظمة بداية من أجهزة الاستشعار والكاميرات التى تراقب حركات اللاعبين والظروف البيئية المحيطة، وحتى منصات التحليلات المتقدمة التى تعالج وتحلل البيانات التى تنتجها هذه الأجهزة، كذلك يقدم النادى تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضى والألعاب التفاعلية لمنح الرياضات الإلكترونية أفاق أوسع وتجارب أكثر متعة وإبهارًا.



وتم فتح باب الاشتراكات بالنادى الذى يقع على مساحة 22 فدان، ويضم استاد كبير يتسع لأكثر من 4500 متفرج، وصالات مغلقة لألعاب السلاح، وتنس الطاولة، ورفع الأثقال، والجيم. وملعبين خماسي، كما يضم حمام سباحة أوليمبي، وحمام نصف أوليمبى للتدريب، وحمام سباحة للأطفال، ويوفر النادى أيضًا حديقة أطفال على مساحة 300 متر مربع، ونادى اجتماعى ومبنى ترفيهى يضم نادى صحى متكامل، وتراسات مفتوحة على حمام السباحة، ودور كامل من التراسات المغلفة.



وتشمل المرحلة الثانية من النادى أربعة ملاعب ثلاثية، وأربعة ملاعب تنس، وملعبين للبادل، وصالة جمباز وCrossfit وحمام سباحة مغطى، ومبنى خدمات ومنطقة مطاعم تضم 14 مطعمًا.