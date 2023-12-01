القبض على 4 عاطلين سرقوا أجهزة إلكترونية وملابس من مسكن بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، من ضبط 4 عاطلين سرقوا أجهزة الالكترونية وملابس من مسكن مقاول بالقليوبية .

سرقة مسكن بمنطقة الخصوص بالقليوبية

وكانت الأجهزة الأمنية قد تابعت ما تم تداوله بشأن سرقة شقة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية.

و بالفحص تبين ورود بلاغ بتاريخ 23/11/2023 لقسم شرطة الخصوص بلاغا من (مقاول) باكتشافه سرقة (بعض الأجهزة الإلكترونية والملابس) من داخل الشقة سكنه بدائرة القسم.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة القسم ) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وباستدعاء المبلغ تعرف على المسروقات وقرر أنها خاصته واتهمهم بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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