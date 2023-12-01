أكاديمية الشرطة تستضيف دورة في مجالي مكافحة العنف ضد المرأة - حقوق الإنسان للكوادر الأمنية

استضافت وزارة الداخلية ممثلةً في "مركز بحوث الشرطة" بأكاديمية الشرطة دورة تدريبية في مجالي (مكافحة العنف ضد المرأة - حقوق الإنسان) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) للكوادر الأمنية بوزارة الداخلية.

وتضمن البرنامج العديد من المحاور من بينها (الإطار العام والقانوني لمكافحة العنف ضد المرأة - خصائص العنف ضد المرأة - إجراءات وتحديات التحقيق في جرائم العنف ضد المرأة - تقييم المخاطر لحماية ضحايا العنف ضد المرأة - الإطار التشريعي لجرائم الآداب العامة وإفساد الأخلاق في قانون العقوبات المصري).

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ويعكس تنظيم هذه الدورة، والتى تأتى ضمن سلسلة دورات تدريبية في هذا المجال الحرص الدائم لوزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية لاسيما المعنيين بملف (مُكافحة العنف ضد المرأة - حقوق الإنسان).



أكاديمية الشرطة تستضيف دورة في مجالي "مكافحة العنف ضد المرأة - حقوق الإنسان"

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على التطوير الدائم والمُستمر لكافة العاملين بها والترحيب الدائم بالتعاون المُثمر والبناء بينها وبين الكيانات الأممية المعنية ودول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.