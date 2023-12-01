الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

أكاديمية الشرطة تستضيف دورة في مجالي مكافحة العنف ضد المرأة - حقوق الإنسان للكوادر الأمنية

أكاديمية الشرطة،
أكاديمية الشرطة، فيتو

استضافت وزارة الداخلية ممثلةً في "مركز بحوث الشرطة" بأكاديمية الشرطة دورة تدريبية في مجالي (مكافحة العنف ضد المرأة - حقوق الإنسان) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) للكوادر الأمنية بوزارة الداخلية.

وتضمن البرنامج العديد من المحاور من بينها (الإطار العام والقانوني لمكافحة العنف ضد المرأة - خصائص العنف ضد المرأة - إجراءات وتحديات التحقيق في جرائم العنف ضد المرأة - تقييم المخاطر لحماية ضحايا العنف ضد المرأة - الإطار التشريعي لجرائم الآداب العامة وإفساد الأخلاق في قانون العقوبات المصري).

Advertisements

القبض على شخص بحوزته مخدرات ثمنها 10 ملايين جنيه في المرج

ضبط 5 تشكيلات عصابية لارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالعاصمة

ويعكس تنظيم هذه الدورة، والتى تأتى ضمن سلسلة دورات تدريبية في هذا المجال الحرص الدائم لوزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية لاسيما المعنيين بملف (مُكافحة العنف ضد المرأة - حقوق الإنسان).
 

أكاديمية الشرطة تستضيف دورة  في مجالي "مكافحة العنف ضد المرأة - حقوق الإنسان"

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على التطوير الدائم والمُستمر لكافة العاملين بها والترحيب الدائم بالتعاون المُثمر والبناء بينها وبين الكيانات الأممية المعنية ودول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزارة الداخلية مركز بحوث الشرطة أكاديمية الشرطة الأمم المتحدة العنف ضد المرأة جرائم العنف ضد المرأة قانون العقوبات المصري مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات مكافحة العنف ضد المرأة

مواد متعلقة

القبض على شخص بحوزته مخدرات ثمنها 10 ملايين جنيه في المرج

ضبط 5 تشكيلات عصابية لارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالعاصمة

الأمن العام يضبط 50 قطعة سلاح ناري و25 قضية مخدرات في أسوان وأسيوط ودمياط

تزوير مستندات أون لاين، ضبط مدرس لتزوير الشهادات الدراسية في الدقهلية

هرب من السلام إلى بورسعيد، نجار يمزق جسد عامل لخلافات الجيرة

عاطل يذبح ربة منزل حاولت منعه من سرقتها في القليوبية

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق أبو سمبل جنوبي أسوان

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

محلل تركي يكشف مخطط الاحتلال الإسرائيلي الجديد لتهجير أهل غزة لمصر

تفاصيل القبض على طبيب بيطري لاستقطاب الشواذ في الدقهلية

صرف السلع لأصحاب البطاقات التموينية لشهر ديسمبر

روسيا تكشف خسائر الجيش الأوكراني منذ بدء الهجوم المضاد

المقاومة الفلسطينية تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في سماء غزة

بعد القبض على عدد من الراقصات.. القوانين الحاكمة للرقص الشرقي في مصر.. هذه أبرز مواصفات بدلة الرقص.. والحصول على الرخصة «ضرورة»

كرة اليد، موعد كأس السوبر بين الأهلي والزمالك بالإمارات

حماس: جاهزون لصفقة الكل مقابل الكل

Advertisements

منوعات

المزيد

بسبب أسنان الأرنب، طفل يطالب بتغيير "إيموجي" التلميذ المجتهد

دراسة حديثة: السوشيال ميديا خطر على المراهقين، تدفعهم إلى تعاطي المخدرات

أبحاث علمية تكشف حقيقة سقوط نيزك على سيارة في فرنسا (فيديو)

توقعات الأبراج، حظك السبت 2-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 1-12-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بعد استئناف الحرب على غزة.. منشورات الاحتلال تطالب السكان بالنزوح إلى رفح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكرة في المنام وعلاقته بالتعرض للكثير من الأزمات والمشكلات النفسية

خالد الجندى: حلف اليمين يكون على نية المستحلف وليس الحالف

الإفتاء تكشف الفرق بين الغبطة والحسد

المزيد
الجريدة الرسمية