الجمعة 01 ديسمبر 2023
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حوادث

الأمن الاقتصادي يضبط 1447 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

 

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وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1633 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 12 ألفا و399 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

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كما أسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط 280 قضية في مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي، فيما أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 135 قضية متنوعة.

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قطاع الامن الاقتصادي الضرائب العقارية الضرائب العقارية والملاهي شرطة النقل والمواصلات شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة سرقة تيار كهربائي

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