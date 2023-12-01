الجمعة 01 ديسمبر 2023
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محافظات

تفاصيل القبض على طبيب بيطري لاستقطاب الشواذ في الدقهلية

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقى  ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بالدقهلية، القبض على طبيب بيطري حال وجوده بشارع البحر الأعظم بنطاق قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية، وذلك بعد قيامه بإنشاء حساب عبر تطبيق إلكتروني يستخدم لاستقطاب الشواذ جنسيا.

وكانت وردت معلومات لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة تفيد بقيام "م.س.م"، 43 عاما، طبيب بيطري ومقيم بمدينة المنصورة بإنشاء حساب عبر أحد التطبيقات الخاص بالشواذ واستقطاب الرجال لممارسة الرذيلة.

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تم استصدار إذن نيابة وتشكيل حملة وتم ضبط المتهم حال وجوده بشارع البحر الأعظم بمدينة المنصورة أثناء انتظاره لأحد الأشخاص الذي تواصل معه عبر التطبيق لممارسة اللواط معه وبحوزته هاتف محمول.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة، وإنشائه الحساب عبر التطبيق الإلكتروني لممارسة الشذوذ الجنسي.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 13355 جنح قسم ثان المنصورة والعرض على جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات.

ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض علي المتهم بقتل شقيقه دهسا بسيارته أثناء عودته من العمل،  لخلاف علي الميراث 

وكانت شهدت محافظة الدقهلية أمس واقعة مماثلة، حيث تخلص أخ من شقيقه بمدينة دكرنس محافظة الدقهلية بعدما دهسه بسيارته لخلافات بينهما على الميراث.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى طوارئ المنصورة، محمود عبدالهادي محمد علي شملول، ويبلغ من العمر 54 عامًا، تاجر مواشي، ومقيم ببندر دكرنس، مصابًا بإصابات شديدة في العمود الفقري والنخاع الشوكي، وتوفي بعد 3 أسابيع من محاولات علاجه

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ، بالفحص وسؤال أسرة المتوفى اتهموا شقيقه ويدعى أحمد، ويبلغ من العمر 52 عامًا، تاجر مواشي، ومقيم ببندر دكرنس، بمحاولة التخلص منه وصدمه بسيارته أثناء استقلاله دراجة بخارية في طريق عودته من عمله في الأرض الزراعية، وذلك على إثر خلافات بينهما بسبب الميراث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات وامرت النيابة بسرعة ضبط المتهم.

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