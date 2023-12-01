ضبط عدة مخالفات خاصة بتجميع أسطوانات غاز وسجائر مجهولة المصدر بالبحيرة (صور)

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر - مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركزي كوم حمادة وايتاي البارود، أسفرت عن ضبط سيارة محملة بعدد 96 أسطوانة غاز كبيرة زنة 25 كجم قام أحد الأشخاص بتجميعهم بغير وجه حق وذلك لإعادة بيعها لمصانع الطوب.

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حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

كما تم ضبط مصنع طوب لقيامه بتجميع عدد 97 أسطوانة غاز كبيرة زنة 25 كيلو لاستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، هذا بالإضافة إلي ضبط عدد 200 علبة سجائر مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

وبحملة مماثلة بمركز شبراخيت تم ضبط مصنعين أعلاف يداران بدون ترخيص و4 أطنان ملح طعام مجهول المصدر، كما تم تحرير 10 محاضر بيع لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة و3 محاضر لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

كما تمكنت إدارة تموين كفر الدوار من ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرامًا للرغيف الواحد وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبز تصرف في 16 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.

ويأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.