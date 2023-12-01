الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ضبط عدة مخالفات خاصة بتجميع أسطوانات غاز وسجائر مجهولة المصدر بالبحيرة (صور)

حملات تموينية بمحافظة
حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر - مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركزي كوم حمادة وايتاي البارود، أسفرت عن ضبط سيارة محملة بعدد 96 أسطوانة غاز كبيرة زنة 25 كجم قام أحد الأشخاص بتجميعهم بغير وجه حق وذلك لإعادة بيعها لمصانع الطوب.

Advertisements

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

كما تم ضبط مصنع طوب لقيامه بتجميع عدد 97 أسطوانة غاز كبيرة زنة 25 كيلو لاستخدامها في غير  الأغراض المخصصة لها، هذا بالإضافة إلي ضبط عدد 200 علبة سجائر مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

وبحملة مماثلة بمركز شبراخيت تم ضبط مصنعين أعلاف يداران بدون ترخيص و4 أطنان ملح طعام مجهول المصدر، كما تم تحرير 10 محاضر بيع لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة و3 محاضر لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

كما تمكنت إدارة تموين كفر الدوار من ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرامًا للرغيف الواحد وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبز تصرف في 16 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.

ويأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

txt

حالة الطقس اليوم الجمعة 1 -12-2023 بمحافظة البحيرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حملات تموينية البحيرة إيتاى البارود مديرية التموين بالبحيرة نائب محافظ البحيرة

مواد متعلقة

استكمال سلسلة التدريب اللامركزي بالإدارات الصحية على مستوى محافظة البحيرة (صور)

استمرار تنفيذ دوري حياة كريمة بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

أشهرهم الكلاماتا والتفاحي الأخضر، أنواع وأسعار الزيتون في محافظة البحيرة (فيديو)

محافظة البحيرة تطلق قافلتين سكانية وطبية (صور)

الأكثر قراءة

مواجهات نارية للأهلي في شهر ديسمبر

أول تعليق من الأردن بعد استئناف الاحتلال عدوانه على غزة

حالة الطقس غدا السبت 2-12-2023 في مصر

ضربة موجعة للدولار الأمريكى، خبير اقتصادي يكشف سبب تراجع الدولار لـ 42 جنيها بالسوق السوداء، وما هو السعر العادل بالسوق الموازى

تعليق عاجل من قطر على انتهاء الهدنة في قطاع غزة

إجراءات جديدة لتيسير استفادة المواطنين من خدمات العلاج على نفقة الدولة

وزير النقل يلتقي عددا من الناخبين المصريين في لندن

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة حديثة: السوشيال ميديا خطر على المراهقين، تدفعهم إلى تعاطي المخدرات

أبحاث علمية تكشف حقيقة سقوط نيزك على سيارة في فرنسا (فيديو)

توقعات الأبراج، حظك السبت 2-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، السبت 2-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 1-12-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بعد مطالبة البرلمان.. معلومات عن جهود الدولة في تعزيز الأمن السيبراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تكشف الفرق بين الغبطة والحسد

تفسير حلم أكل العنب في المنام وعلاقته بالخير الكثير والشفاء من الأمراض

الإفتاء توضح حكم ترك حضور صلاة الجمعة لموظف الأمن

المزيد
الجريدة الرسمية