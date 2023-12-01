تزوير مستندات أون لاين، ضبط مدرس لتزوير الشهادات الدراسية في الدقهلية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مدرس لتزوير الشهادات الدراسية والمحررات الرسمية والعرفية والشهادات عبر موقع "فيس بوك" في الدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مدرس - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) بترويج المحررات الرسمية والعرفية والشهادات الدراسية عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بمقابل مادي.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (6 شهادات بأسماء مختلفة "منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات" – شهادة خبرة "ممهورة بأكلاشية منسوب صدوره لذات الأكاديميات" – هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على محادثات بين المتهم وآخرين تُفيد نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه).

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام والترويج لبيعها.