الحرب تعود من جديد، سرايا القدس تقصف مدن إسرائيلية ردا على غارات الاحتلال

أخبار غزة، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، قصف مدن وبلدات إسرائيلية ردا على الغارات الإسرائيلية علي قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد تم إطلاق 9 رشقات صاروخية من غزة تجاه مستوطنات الغلاف منذ صباح اليوم، وسمع دوي صفارات إنذار في جنوب دولة الاحتلال.

الهدنة في قطاع غزة

أثيرت حالة من الضبابية حول استمرار الهدنة في قطاع غزة، فـ رسميا تعد الهدنة منتهية بين إسرائيل وحركة حماس منذ الساعة 7 صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

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ولم يتم الإعلان حتي الان عن تمديدها رسميا من جانب حركة حماس أو الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب «وكالة الأنباء الفرنسية»، فأن المفاوضات بشأن تمديد الهدنة في غزة مستمرة مع الوسيطين المصري والقطري.

استئناف العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة

ومنذ قليل، أعلنت حركة حماس، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء في غزة بنيران الاحتلال إلى 32 شهيدا بعد استئناف العدوان الإسرائيلي على القطاع، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن حركة حماس، لم توافق على إطلاق سراح المزيد من الأسرى في انتهاك لشروط الهدنة، وأن إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهدافها مع استئناف القتال.

وادعى مكتب نتنياهو في بيان أن حركة حماس لم تطلق سراح جميع الأسرى كما هو متفق عليه، كما أطلقت صواريخ على إسرائيل.

وجاء في البيان: "مع استئناف القتال، نؤكد الحكومة الإسرائيلية أنها ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب، وهي تحرير رهائننا، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تشكل أبدًا تهديدًا لسكان إسرائيل".

انتهاء الهدنة بين حماس وإسرائيل

وانتهت الهدنة بين حركة حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي والتي تمّت بوساطة مصرية وقطرية، صباح اليوم الجمعة، دون الإعلان عن تمديدها.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في 24 نوفمبر الماضي، وبدأت لمدة 4 أيام جرى تمديدها مرتين، الأولى ليومين ثم يوم واحد، ولم يتم تمديدها مرةً ثالثة.

وجرت في الأيام السبعة الماضية، 7 دفعات من تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة، والاحتلال الإسرائيلي، ضمن شروط الهدنة التي تقضي بإطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال في مقابل كل أسير إسرائيلي لدى المقاومة في غزة.