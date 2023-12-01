شهداء وجرحى بتجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع انتهاء الهدنة (فيديو)

انتهت الهدنة بين حركة حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي والتي تمّت بوساطة قطرية ومصرية، صباح اليوم الجمعة، دون الإعلان عن تمديدها.

ودخلت الهدنة حيّز التنفيذ في 24 نوفمبر الماضي، وبدأت لمدّة 4 أيام جرى تمديدها مرتين، الأولى ليومين ثم يوم واحد، ولم يتم تمديدها مرةً ثالثة.

وجرت في الأيام السبعة الماضية، 7 دفعات من تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة، والاحتلال الإسرائيلي، ضمن شروط الهدنة التي تقضي بإطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال في مقابل كل أسير إسرائيلي لدى المقاومة في غزة.

Advertisements

غارات مُكثفة على غزة



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إنّ المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائفها على منازل المواطنين غربي مدينة غزة، فيما أفادت وزارة الداخلية في غزة بأنّ الاحتلال شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غاراتٍ جنوبي القطاع

تغطية صحفية| مراسلنا: اللحظات الأولى بعد قصف الاحتلال منزلًا في خانيونس pic.twitter.com/e9h5o55LbM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 1, 2023

واستهدف الاحتلال في غاراته حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، وشرقي بلدة عبسان شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

كما قصف طيران الاحتلال قرب مستشفى ناصر في خانيونس.

تغطية صحفية: طيران الاحتلال يقصف قرب مستشفى ناصر في خانيونس pic.twitter.com/YupBZuFBD1 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 1, 2023

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية في قطاع غزة أنّ طائرات الاحتلال أغارت على منزلٍ في منطقة أبو اسكندر شمالي غربي مدينة غزة، واستهدفت أيضًا شارع اللبابيدي ودوار أبو علبة في مدينة غزة.

تغطية صحفية: نقل إصابات بعد تجدد غارات الاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة pic.twitter.com/OV3XpVo6uQ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 1, 2023

وكذلك، شنّ الاحتلال غاراتٍ تستهدف منزلًا في جباليا شمالي قطاع غزة، وأيضًا استهدفت طائرات الاحتلال بصاروخين على الأقل محيط شركة الكهرباء شمالي النصيرات.

المقاومة تتصدى لدبابات الاحتلال

وأكدت وسائل الإعلام، باستشهاد 8 فلسطينيين وعدد من الإصابات جراء قصف طائرات إسرائيلية لمناطق عدة في قطاع غزة

كما استشهد 4 وعدد من المصابين إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا وسط رفح جنوب قطاع غزة، وشهيدان على الأقل وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة



وتتصدى المقاومة الفلسطينية للدبابات الإسرائيلية شمالي غربي غزة في منطقة الشيخ رضوان، مضيفًا دارت اشتباكات في المغراقة وشمالي غزة بالتزامن مع قصفٍ إسرائيلي يستهدف شمالي غربي القطاع.

واستهدفت المقاومة، قوات الاحتلال المتمركزة في حاجز قرب نتساريم على شارع صلاح الدين.



من جانبها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن مصدر سياسي إنّ "الجيش" الإسرائيلي عاد إلى الحرب مجددًا، متابعةً أنّ صفارات الإنذار تدوي في محيط غزة.

ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أنّه تمّ توجيه مستوطني غلاف غزة بالبقاء قرب أماكن مُحصّنة وتمّ تذكير مستوطني عسقلان و"أشدود" و"غوش دان" بالتوجيهات.