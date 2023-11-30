الخميس 30 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

شيء يدعو للفخر، حفاوة عربية بما فعله أمير قطر مع الرئيس الألمانى على سلم الطائرة (فيديو)

أمير قطر والرئيس
أمير قطر والرئيس الألماني، فيتو

أشاد  العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب بمقطع الفيديو المنتشر لترك الرئيس الألمانى منتظرا على سلم الطائرة، معتبرين أنه أمر يدعو للفخر بالموقف العربي ضد أحد داعمى الاحتلال الإسرائيلي فى عدوانه على غزة. 

 

وكان الرئيس الألماني وصل الدوحة قادمًا من مسقط، حيث قام بزيارة لسلطنة عُمان استغرقت ثلاثة أيام التقى فيها السُّلطان هيثم بن طارق.

 

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الجانبين بحثا المجالات والجوانب المشتركة بين البلدين بما يسهم في تحقيق مصالحهما وتطلعاتهما، والتشاورُ حول القضايا الإقليمية الراهنة.

 

طائرة الرئيس الألمانى فى قطر

 

وأجرى الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، زيارة رسمية إلى قطر اجتمع خلالها مع أمير قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني

 

وانتظر الرئيس الألماني فرانك شتاينماير مدة نصف ساعة عند وصوله إلى قطر، حيث مكث في الطائرة طيلة هذه المدة قبل مغادرتها لعدم وجود مسئول قطري في استقباله.

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طائرة الرئيس الألمانى، فيتو

 

ووفقا لمشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس ظهر شتاينماير، واقفا عند باب الطائرة عاقدا ذراعيه.

وبحسب وكالة الأناضول التركية، تم تفسير هذا الموقف لربما يكون ردة فعل من قطر على السياسة الألمانية تجاه الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والداعمة لإسرائيل، في المقابل تتبع قطر سياسة داعمة للفلسطينيين.

 

وكانت الكة بودنبندر زوجة شتاينماير والوفد المرافق له نزلوا من الطائرة في وقت سابق، ووصل الرئيس الألماني في الوقت المحدد له للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد استقباله في المطار من جانب سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر.

موقف أمير قطر مع الرئيس الألماني

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، أكد  أمس الأربعاء، أنه شدد مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، على ضرورة استئناف مسار السلام الشامل في الشرق الأوسط، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وقال أمير قطر، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، "أجريت اليوم مباحثات موسعة مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير تمحورت حول تعاون بلدينا في الاستثمار والطاقة... وتطرقنا لمستجدات الوضع في غزة، حيث شددنا معا على ضرورة استئناف مسار السلام الشامل في الشرق الأوسط، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية".

 

على الجانب الآخر يشهد الوسط السياسي الألمانى، حالة من الغضب على خلفية مقطع الفيديو المتداول، الذي يظهر تعمد السلطات القطرية ترك طائرة الرئيس الألمانى عالقة لأكثر من 30 دقيقة على مدرح الطائرة أمس الأربعاء، للتعبير عن غضب الدوحة من سياسة برلين الداعمة للاحتلال الإسرائيلي فى عدوانه على غزة. 

 

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