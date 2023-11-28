الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

أمير قطر يتلقى رسالة خطية من الرئيس السيسي بشأن العلاقات الثنائية

الرئيس السيسي وأمير
الرئيس السيسي وأمير دولة قطر، فيتو

أعلن الديوان الأميري القطري تلقي الأمير تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي تتصل بالعلاقات الثنائية.

وفي وقت سابق قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يتطلع للمزيد من التعاون المشترك مع قطر لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة.

ووجه الرئيس السيسي في تدوينة عبر حسابه على «فيسبوك»: «خالص الشكر إلى الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر، على جهوده المبذولة وفريق عمله والتي تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين».

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الرئيس عبدالفتاح السيسي الديوان الأميري القطري الأمير تميم بن حمد آل ثاني الشعب الفلسطيني

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