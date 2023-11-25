ألمانيا تشكر مصر وقطر والصليب الأحمر على الجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن

قدمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الشكر لمصر وقطر واللجنة الدولية للصليب الأحمر على الجهود لإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، الذين كان بينهم 4 مواطنين ألمان.

وكتبت بيربوك على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الجمعة: "أشكر جميع من حركوا الجبال خلال الأسابيع الأخيرة. أشكر شخصيا نظيري القطري وكذلك مصر واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأعربت الوزيرة عن ارتياحها إزاء إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس".

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وأعادت إلى الأذهان أن "حماس" لا تزال تحتجز أكثر من 200 شخص، مضيفة أن "الأولوية الكبرى هي إطلاق سراح جميع الرهائن"، بمن فيهم مواطنو ألمانيا.

وأكدت أن "من المهم الآن أن يلتزم الجميع بالاتفاقات التي تم التوصل إليها وأن يتم الإفراج عن المزيد من الرهائن في الأيام القادمة. ومن المهم كذلك وصول الصليب الأحمر إليهم ليتمكن من تقديم المساعدة الطبية لهم".

وأضافت أن الهدنة يجب أن تستمر لأطول فترة ممكنة من أجل نقل الأدوية والمواد الغذائية إلى غزة.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد أفادت بأن من بين المحتجزين الذين أطلقت "حماس" سراحهم في إطار صفقتها مع إسرائيل، يوم الجمعة، 4 أشخاص يحملون الجنسية الألمانية، وهم إمرأتان وطفلان تم اختطافهم في كيبوتس نير عوز في أثناء هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.