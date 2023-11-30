الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

كتائب القسام تسلم محتجزتين إسرائيلتين إلى الصليب الأحمر في ميدان فلسطين وسط غزة

عمليات تسليم الأسرى،
عمليات تسليم الأسرى، فيتو

سلمت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، مساء اليوم، محتجزتين إسرائيلتين إلى الصليب الأحمر في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة.

كتائب القسام تسلم محتجزتين إسرائيلتين

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن الصليب الأحمر تسلم اليوم الخميس محتجزتين إسرائيليتين في غزة

 

وأضاف أنه من المتوقع أن يتسلم الصليب الأحمر خلال ساعات مزيدا من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.

 

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، فمن المقرر أن يتم مساء الخميس الإفراج عن 30 أسيرا وأسيرة ، ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، مقابل الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين من النساء والأطفال.

دعوة المتطرف إيتمار بن غفير

هجوم راموت، وعلى صعيد تطور الأوضاع فى الأراضى المحتلة، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، الإسرائيليين لحمل السلاح بعد هجوم راموت.

واتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، حركة المقاومة الفلسطينية حماس بتنفيذ هجوم راموت.

 

مقتل وإصابة 13 في هجوم راموت

وأفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية منذ قليل، بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين في هجوم راموت إلى 3 بالإضافة إلى إصابة 10 آخرين.

 

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية منطقة راموت بالقدس بعد أن نفذ فلسطينيان هجومًا فيها بعبوة ناسفة بالإضافة إلى إطلاق نار، ما أسفر عن إصابة 10 مستوطنين ومقتل ٣ آخرين.

Advertisements

 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "مسلحين ببندقيتي M-16 وصلا إلى مفترق جفعات شاؤول على طريق الخروج من القدس الساعة 07:40، وبدآ بإطلاق النار على المدنيين في محطة للحافلات، وقام جنديان ومدني كانا في مكان قريب بتحييدهما".

 

تمديد الهدنة في غزة ليوم سابع

 وأعلنت حركة حماس، أنه تم الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع وهو اليوم الخميس.

كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه "في ضوء جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح المختطفين، وبموجب بنود الاتفاق، فإن الهدنة ستستمر". 

ويأتي ذلك بعدما قالت حركة حماس، اليوم الخميس، إن إسرائيل رفضت تسلم 7 محتجزين من النساء والأطفال وجثامين 3 من ذات الفئة مقابل تمديد الهدنة اليوم. 

وأكدت الحركة أن "الرفض الإسرائيلي جاء رغم تأكيدنا عبر الوسطاء أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من المحتجزين من نفس الفئة".

 

البقاء على جاهزية قتالية عالية

وطلبت كتائب القسام، اليوم الخميس، من قواتها العاملة، البقاء على جاهزية قتالية عالية في الساعات الأخيرة من التهدئة تحسبا لـ تجدد القتال.

وقالت في بيان: "كتائب القسام تطلب من قواتها العاملة البقاء على جاهزية قتالية عالية في الساعات الأخيرة من التهدئة تحسبًا لتجدد القتال في حال عدم تجديدها والبقاء على ذلك ما لم يصدر بيان رسمي يؤكد تمديد التهدئة".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" نقلت فجر اليوم عن مصدر إسرائيلي قوله إنه إذا لم تتغير قائمة الأسرى التي نقلتها حركة حماس عبر الوسطاء، بحلول الساعة 7 صباحًا، فإن إسرائيل ستستأنف الهجوم على قطاع غزة.

وذكرت "يديعوت أحرنوت" أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن تمديد الهدنة.

وقالت إن حماس قدمت عبر الوسطاء قائمة بأسماء أسرى ترفضها إسرائيل، وأوضحت إسرائيل أن على حماس تعديلها من أجل إقرارها، وإلا فإن إسرائيل لن تكون جزءا منه. وأن الموعد النهائي لإسرائيل (لاستئناف القتال في غزة) هو الساعة 07:00 صباحًا.

وانتهى اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي فجر اليوم دون إعلان قرار بخصوص تمديد الهدنة.  

وقبيل ساعات قليلة من انتهاء الهدنة، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فجر الخميس إلى تل أبيب.

عملية راموت، الاحتلال يكشف حصيلة جديدة لعملية تفجير عبوة ناسفة بالقدس (فيديو)

اللقطات الأولى لعملية إطلاق النار على إسرائيليين في حي راموت بالقدس (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

راموت هجوم راموت عملية راموت إيتمار بن غفير إسرائيل فلسطين القدس كتائب القسام حماس الصليب الأحمر ميدان فلسطين

مواد متعلقة

عملية راموت، الاحتلال يكشف حصيلة جديدة لعملية إطلاق نار على مستوطنين بالقدس (فيديو)

اللقطات الأولى لعملية إطلاق النار على إسرائيليين في حي راموت بالقدس (فيديو)

قتلى وجرحى إسرائيليين في إطلاق نار بحي راموت بالقدس

مسؤول إسرائيلي: إذا لم تغير حماس قوائم الأسرى سنستأنف الهجوم على غزة بحلول الساعة 7 صباحا

الأكثر قراءة

آمال ماهر تخرج عن صمتها وترد على أنباء زواجها من ثري إماراتي

10 آلاف جنيه في الساعة.. ضبط شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

بدء التحقيق مع شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

علاء ميهوب يقرر إيقاف مستحقات لاعبي فيوتشر بعد الخسارة من الزمالك

محمد رمضان يعتذر للإعلامي عمرو أديب، والأخير يعلق

بسبب الملوخية، إحالة مدير مدرسة وإداريين للتحقيق في مدرسة بميت غمر (صور)

جمال شعبان يحذر من إهمال عادة يومية تتسبب في الإصابة بالجلطات والوفاة

ضبط الراقصة فرسة في أحد الكباريهات

Advertisements

منوعات

المزيد

10 آلاف جنيه في الساعة.. ضبط شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

بسبب الملوخية، إحالة مدير مدرسة وإداريين للتحقيق في مدرسة بميت غمر (صور)

حداد في الفلبين بسبب موت آخر فيلة عن عمر 50 عاما

زيلينسكي يخدع مغنية روسية لتدلي باعترافات مثيرة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 30-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 30-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 30-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جنين.. كل ما تريد معرفته عن مخيم اللاجئين المكتظ بالسكان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نصيحة مهمة من أمين الفتوى للأزواج بسبب كثرة حلف الطلاق

حكم حلق اللحية، اعرف آراء الفقهاء

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتوبة

المزيد
الجريدة الرسمية