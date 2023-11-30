كتائب القسام تسلم محتجزتين إسرائيلتين إلى الصليب الأحمر في ميدان فلسطين وسط غزة

سلمت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، مساء اليوم، محتجزتين إسرائيلتين إلى الصليب الأحمر في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة.

كتائب القسام تسلم محتجزتين إسرائيلتين

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن الصليب الأحمر تسلم اليوم الخميس محتجزتين إسرائيليتين في غزة

وأضاف أنه من المتوقع أن يتسلم الصليب الأحمر خلال ساعات مزيدا من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، فمن المقرر أن يتم مساء الخميس الإفراج عن 30 أسيرا وأسيرة ، ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، مقابل الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين من النساء والأطفال.

دعوة المتطرف إيتمار بن غفير

هجوم راموت، وعلى صعيد تطور الأوضاع فى الأراضى المحتلة، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، الإسرائيليين لحمل السلاح بعد هجوم راموت.

واتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، حركة المقاومة الفلسطينية حماس بتنفيذ هجوم راموت.

مقتل وإصابة 13 في هجوم راموت

وأفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية منذ قليل، بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين في هجوم راموت إلى 3 بالإضافة إلى إصابة 10 آخرين.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية منطقة راموت بالقدس بعد أن نفذ فلسطينيان هجومًا فيها بعبوة ناسفة بالإضافة إلى إطلاق نار، ما أسفر عن إصابة 10 مستوطنين ومقتل ٣ آخرين.

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "مسلحين ببندقيتي M-16 وصلا إلى مفترق جفعات شاؤول على طريق الخروج من القدس الساعة 07:40، وبدآ بإطلاق النار على المدنيين في محطة للحافلات، وقام جنديان ومدني كانا في مكان قريب بتحييدهما".

تمديد الهدنة في غزة ليوم سابع

وأعلنت حركة حماس، أنه تم الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع وهو اليوم الخميس.

كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه "في ضوء جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح المختطفين، وبموجب بنود الاتفاق، فإن الهدنة ستستمر".

ويأتي ذلك بعدما قالت حركة حماس، اليوم الخميس، إن إسرائيل رفضت تسلم 7 محتجزين من النساء والأطفال وجثامين 3 من ذات الفئة مقابل تمديد الهدنة اليوم.

وأكدت الحركة أن "الرفض الإسرائيلي جاء رغم تأكيدنا عبر الوسطاء أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من المحتجزين من نفس الفئة".

البقاء على جاهزية قتالية عالية

وطلبت كتائب القسام، اليوم الخميس، من قواتها العاملة، البقاء على جاهزية قتالية عالية في الساعات الأخيرة من التهدئة تحسبا لـ تجدد القتال.

وقالت في بيان: "كتائب القسام تطلب من قواتها العاملة البقاء على جاهزية قتالية عالية في الساعات الأخيرة من التهدئة تحسبًا لتجدد القتال في حال عدم تجديدها والبقاء على ذلك ما لم يصدر بيان رسمي يؤكد تمديد التهدئة".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" نقلت فجر اليوم عن مصدر إسرائيلي قوله إنه إذا لم تتغير قائمة الأسرى التي نقلتها حركة حماس عبر الوسطاء، بحلول الساعة 7 صباحًا، فإن إسرائيل ستستأنف الهجوم على قطاع غزة.

وذكرت "يديعوت أحرنوت" أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن تمديد الهدنة.

وقالت إن حماس قدمت عبر الوسطاء قائمة بأسماء أسرى ترفضها إسرائيل، وأوضحت إسرائيل أن على حماس تعديلها من أجل إقرارها، وإلا فإن إسرائيل لن تكون جزءا منه. وأن الموعد النهائي لإسرائيل (لاستئناف القتال في غزة) هو الساعة 07:00 صباحًا.

وانتهى اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي فجر اليوم دون إعلان قرار بخصوص تمديد الهدنة.

وقبيل ساعات قليلة من انتهاء الهدنة، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فجر الخميس إلى تل أبيب.