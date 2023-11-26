الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أمير قطر يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي

أمير قطر والرئيس
أمير قطر والرئيس السيسي، فيتو

وجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك على خلفية التعاون المثمر بين القاهرة والدوحة في ملف الهدنة بقطاع غزة.

تميم يشكر الرئيس السيسي 

ونشر الأمير تميم تغريدته على منصة إكس، والتي قال فيها:"شكرا لكم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهودكم ونقدر عاليًا التعاون المثمر بين فريقي عمل بلدينا في إطار تحقيق الهدنة الإنسانية في غزة، ويؤكد هذا التكامل الموقف العربي المشترك لترجمة قرارات القمة العربية الإسلامية مع أشقائنا، وتحقيق السلام العادل والدائم في فلسطين.".

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وفي وقت سابق من اليوم الأحد، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر إلى الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على الجهود المبذولة بشأن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

وكتب السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك "أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين".  


وفي سياق آخر شهد الرئيس السيسي مؤتمر تحيا مصر فلسطين باستاد القاهرة الدولي حيث ألقي الرئيس السيسي كلمة قال فيها:

إنه لمن دواعى السرور والفخر، أن أتواجد فى هذا الجمع الكريم من أبناء مصر، الذين اجتمعوا من أجل الوطن والقضية.. جمعتهم مصر والعروبة.. ومن يتمسك بهما، فلن يضل ولن يتفرق أبدا وإن سعادتى تبلغ مداها، وأنا أرى الأمل فى جمعنا هذا، ونحن نصوغ للمستقبل عنوانا ونمهد له طريقا وكما تعاهدنا معا، بأن تظل وحدة المصريين واصطفافهم، هى الضامن لبقاء مصر، والثابت الذى لا يقبل التغيير.

وقال الرئيس: تواجه المنطقة العربية أزمة جسيمة، تضاف إلى سوابق التحديات التى تعانيها على مدار عقود، كما تواجه القضية الفلسطينية، منحنى شديد الخطورة والحساسية، فى ظل تصعيد غير محسوب، وغير إنسانى اتخذ منهج العقاب الجماعى وارتكاب المجازر، وسيلة لفرض واقع على الأرض، يؤدى إلى تصفية القضية، وتهجيـــر الشـــعب، والاســـتيلاء علـــى الأرض

 

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رسالة من الرئيس السيسي لأمير قطر بشأن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين في غزة

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