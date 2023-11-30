إسرائيل تتسلم أسيرتين، ومصادر مصرية تعلن التحضير للإفراج عن 6 آخرين (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، تسلمه أسيرتين أفرج عنهما من قطاع غزة، وقامت كتائب القسام بالتعامل المباشر مع منظمة الصليب الأحمر الدولي في ميدان فلسطين وسط غزة.

إسرائيل تتسلم أسيرتين من غزة

وقال جيش الاحتلال: إنه من المتوقع تسلم الصليب الأحمر مزيدا من الأسرى الإسرائيليين "في الساعات القليلة المقبلة".

وحسب مصادر مصرية مطلعة نقلت عنهم قناة "القاهرة الإخبارية" قولهم: إنه جار العمل على تسليم 6 أسرى آخرين خلال اليوم.

صور خاصة للجزيرة تظهر تسليم كتائب القسام محتجزتين إسرائيليتين للصليب الأحمر في ميدان فلسطين وسط مدينة #غزة pic.twitter.com/DB4OKgyLEb Advertisements November 30, 2023

ووفق مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الرهينتين اللتين تم تسلمهما هما ميا شيم (21 عاما) التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية وعاميت سوسانا (40 عاما)".

إسرائيل تتسلم لائحة جديدة من الأسري

وفي وقت سابق، الخميس، أكدت إسرائيل أنها تلقّت لائحة جديدة بأسماء رهائن من نساء وأطفال محتجزين في قطاع غزة سيفرج عنهم في مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية بموجب اتفاق الهدنة مع حركة حماس.

وكانت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، مساء اليوم، قد سلمت المحتجزتين الإسرائيليتين إلى الصليب الأحمر في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة.

في سياق آخر، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ نتنياهو بضرورة حماية المدنيين في جنوب قطاع غزة إذا ما استؤنف القتال.

يذكر أن بلينكن قال بداية العدوان على غزة في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن وجوده في تل أبيب بصفته يهودي وليس بصفته وزير خارجية للولايات المتحدة فحسب.

وأعلن المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أن المهمة الأولى لدولة الاحتلال هي تفكيك حماس والثانية إطلاق سراح جميع الأسرى.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لـ"سي إن إن": "نتمسك بالاتفاق وإذا لم تلتزم به حماس فسننتقل إلى المرحلة التالية".

وأضاف المتحدث باسم حكومة الاحتلال: "كلما أطلقت حماس سراح 10 رهائن استمرت الهدنة يوما إضافيا".

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