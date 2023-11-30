مصورة التليفزيون تترك الكاميرا احتفالا بهدف سيف الجزيري في فيوتشر قبل إلغائه

الزمالك، احتفلت مصورة التليفزيون في لقاء الزمالك وفيوتشر بالدوري المصري بهدف سيف الجزيري لاعب القلعة البيضاء بشكل قوي، بعد أن تركت الكاميرا للحظات احتفالا بالهدف قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل.

وأحرز سيف الجزيري هدفا في شباك فيوتشر في اللقاء الذي انتهى بفوز الأبيض بثنائية نظيفة بالدوري المصري، قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفار.

سيف الجزيري لاعب الزمالك

والتقطت عدسة فيتو مصورة التليفزيون وهي تحتفل بقوة بعد تسجيل سيف الجزيري هدفا في شباك فيوتشر قبل أن يظهر عليا الحزن بسبب إلغائه.

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الزمالك وسوار الغيني

ومن ناحية أخرى، تلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابًا رسميًا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة سوار الغيني المقبلة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر المقبل بدلًا من إقامتها في السابعة مساءً.

يأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التلفزيوني للمباراة خاصة وأن اللقاء كان مقررًا له في السابعة مساءً بتوقيت كوت ديفوار قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة، مما دفع "كاف" لتعديل موعد اللقاء وفقا لتوقيت مصر لتقام في التاسعة مساءً.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الخميس، عقب الفوز على مودرن فيوتشر في لقاء اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك وفيوتشر في الدوري

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن ناحيته، أكد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك أن الفوز على مودرن فيوتشر في لقاء أمس بالدوري مهم جدا، والفوز ساهم في تقدم الفريق بجدول ترتيب الدوري.

معتمد جمال مدرب الزمالك

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الفوز دفعنا للتقدم عدة مراكز ولكن المركز الخامس ليس هدف الزمالك ونسعى للمنافسة على البطولة".

وأضاف أن لم يبدأ بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" أساسيا في مباراة اليوم من أجل إراحة اللاعب بعد مشاركته بصورة أساسية في مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية، واعتمد عليه في الشوط الثاني لحاجة الفريق فنيا لخدماته.



وأوضح أنه يحرص على الحديث مع مجموعة اللاعبين البدلاء بشأن سبب عدم مشاركتهم في المباريات، وأضاف أنه يركز على تجهيز اللاعبين فنيا ونفسيا للمباريات.

وعلق على موقف مصطفى شلبي وموعد مشاركته في التدريبات قائلا: "اللاعب يعاني من شرخ في القدم ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت قيادة الجهاز الطبي ويتم تجهيزه بالشكل الأمثل بنسبة 100%" وأن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي يؤدي عمله على أكمل وجه وهو من أفضل رؤساء الأجهزة الطبية في مصر.

وأوضح أن سيد عبد الله "نيمار" طلب استكمال المباراة رغم إصابته في الدقائق الأخيرة بدوخة ولكن الجهاز الطبي رفض عودته للمباراة.

وأكد أن الزمالك أغلق ملف الدوري بعد لقاء اليوم، وسيركز حاليا في لقاء سوار الغيني من أجل تحقيق الفوز، وسيتم تجهيز الفريق للمباريات المقبلة.

وفيما يخص موعد قرار عودة الثلاثي الموقوف للتدريبات قال معتمد جمال:" قرار إيقاف أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي أمر يخص مجلس الإدارة حتى بعد انتهاء إيقافهم"

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ورفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة.