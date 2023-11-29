الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رياضة

راعٍ جديد يظهر على قميص الزمالك أمام فيوتشر بالدوري

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

 الزمالك، تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك مع راع جديد وذلك في ظل سياسة الإدارة بتزويد مدخلات النادي المادية. 

ويظهر اليوم على قميص الزمالك في لقاء فيوتشر بالدوري المصري الراعي الجديد للفريق الأول. 

ومن ناحية أخرى، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك ، بقيادة معتمد جمال لمواجهة نظيره فيوتشر اليوم الأربعاء على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.  

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر 

وتقام مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ويسعى لاعبو الزمالك لتصحيح المسار في بطولة الدوري من خلال الفوز اليوم علي فيوتشر بعد تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري. 

قائمة الزمالك في مواجهة فيوتشر

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي  - حاتم سكر.

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خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على الدفع بسيف الجزيري لقيادة هجوم الفريق أمام فيوتشر في لقاء اليوم بالدوري الممتاز.

ويدرس الجهاز الفني اللعب برأس حربة في مباراة اليوم وهناك تفكير للدفع باللاعب لقيادة هجوم الفريق أمام فيوتشر.

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