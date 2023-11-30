الجاليات المصرية بالخارج تحشد أعضاءها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

بدأت الجاليات المصرية بالخارج في حشد الأعضاء، لحثهم على ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق بعد ساعات بدول العالم.

الانتخابات الرئاسية في الخارج

من جهتها، نظمت الجالية المصرية في مدينة جنيف ندوة لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وشدد المشاركون على أن الانتخابات الرئاسية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات والظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على كل مواطن.

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وقبل الدخول فى الصمت الانتخابي، نظمت عدة جاليات مصرية فى الخارج لقاءات وفعاليات فى مقدمتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والتى أكد المشاركون علي ضرورة النزول بكثافة للمشاركة في الانتخابات لتقديم صورة مشرفة والتأكيد علي حرص الشعب المصري في الداخل والخارج علي دعم مؤسسات الدولة، والحرص علي تثبيت دعائم النظام الديمقراطي.

بداية التصويت في الانتخابات الرئاسية

ويبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهي الأحد المقبل في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وتضم قائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

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