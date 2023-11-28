الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حملة السيسي تكشف توقعاتها لنسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية، فيتو

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: "الأوضاع عندما تكون مستقرة تصبح نسبة المشاركة في الانتخابات قليلة إلى متوسطة، ولكن مع وجود أحداث جوهرية، فإنه يتوقع أن تكون المشاركة في الانتخابات الرئاسية من متوسطة إلى عالية الكثافة".

 

نقاط تفوق للمرشح السيسي

وعن الكتلة الصلبة التي تعتمد الحملة عليها، أوضح فوزي خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على شاشة "القاهرة الإخبارية": "نستهدف المصريين جميعا، ولدينا نقاط تفوق، مثل المرأة، حيث إن أكثر من 75% من التوكيلات التي حصلنا عليها كانت من المرأة".

Advertisements

 

أكثر الفئات المستهدفة في الانتخابات الرئاسية

وتابع رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنّ المرأة من أكثر الفئات التي تستفيد من الأمن والأمان والاستقرار، مواصلا: "نستهدف الشباب أيضا، فهم يمثلون 60% من الشعب المصري، ومرشحنا يقدم نفسه كمرشح لكل المصريين مثل الصعيد الذي لم يعد منسيا، والرئيس السيسي أكثر رئيس جمهورية زار منطقة الصعيد، فكل زيارة له تحمل الخير، وكذلك وجه بحري وسيناء والقبائل ومطروح، وهناك تنمية عريضة وتطور كبير في طول البلاد وعرضها".
 

المصريون في الخارج

ولفت إلى أن الحملة استهدفت المصريين بالخارج بشكل منظم حيث عملت بشكل علمي، مواصلا: "رأينا الدول التي تضم الكثافة العددية في الجاليات المصرية واستهدفناها والتقينا ممثلي الجهات من كل نوع، وعقدنا اجتماعات ببرنامج ZOOM بما يزيد عن 53 اجتماعا بعدد ساعات عمل طويلة جدا".

رئيس حملة السيسي الانتخابية: صدر لنا توجيهات بتخفيض الدعاية إلى حدودها الدنيا

رئيس الحملة الانتخابية للسيسي: السنوات المؤلمة مرّت ومصر مؤهلة لانطلاقة اقتصادية أكبر

وأضاف: "سمعنا التحديات من هذه اللقاءات، وبدأنا نعقد لقاءات تنظيمية، كما حقق الرئيس نجاحات في ملف المصريين بالخارج، حيث حصلوا على حقهم في التصويت بالإجراءات التي تتناسب مع وضعهم كمصريين في الخارج بالدستور، كما أنشئت وزارة للمصريين بالخارج، وهناك مبادرات عديدة للمصريين بالخارج مثل مبادرة السيارات، ولا أتصور أن المبادرات في هذا الصدد لن تتوقف".

وتابع رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنّ مسألة المصريين بالخارج ليست مجرد إنتخابات ولكنها اعتماد على قوة ناعمة حقيقية وسفراء فعليين لمصر، وبخاصة الجيلين الثاني والثالث: "نحتاج إلى ربطهم بوطنهم الأم، لأنهم مواطنين ولهم مساهمات فاعلة، وعقدنا اجتماعات كثيرة، وبإذن الله سيكون هناك تواجد في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

حملة السيسي السيسي عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسية المستشار محمود فوزى

مواد متعلقة

محمود فوزي: السيسي عاقد العزم على مواجهة التحديات بمساندة شعبية واسعة وبدائل كثيرة

رئيس حملة السيسي الانتخابية: صدر لنا توجيهات بتخفيض الدعاية إلى حدودها الدنيا

رئيس الحملة الانتخابية للسيسي: السنوات المؤلمة مرّت ومصر مؤهلة لانطلاقة اقتصادية أكبر

الأكثر قراءة

برلماني يكشف مفاجأة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء وتغيير المواعيد (فيديو)

جماهير الأهلي تهاجم رضا عبد العال بعد انتقاده أداء محمد هاني لاعب الفريق (فيديو)

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

أتلتيكو مدريد يقسو على فينورد الهولندي ويتأهل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

برشلونة يقلب الطاولة على بورتو ويتأهل رسميا لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

بهدف قاتل، مبابي ينقذ باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا

حركة الجهاد: مقاومتنا موحدة وتجمعها أهداف مشتركة وهي منخرطة بشكل كامل في القتال

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

رئيسة بلدية باريس تهاجم منصة "إكس": "بالوعة صرف صحي عالمية"

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

الجنيه يوقف زحف سعر اليوان الصيني ويمنعه من تحقيق مكاسب في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

التغذية الجيدة وعلاج القشرة.. 8 خطوات للتخلص من مشاكل الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

الأعمال المستحبة عند نزول المطر وهبوب الرياح وسماع الرعد

عالم أزهري: عدم تطوير الذات جريمة يرتكبها الإنسان في حق نفسه

المزيد
الجريدة الرسمية