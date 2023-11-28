حملة السيسي تكشف توقعاتها لنسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: "الأوضاع عندما تكون مستقرة تصبح نسبة المشاركة في الانتخابات قليلة إلى متوسطة، ولكن مع وجود أحداث جوهرية، فإنه يتوقع أن تكون المشاركة في الانتخابات الرئاسية من متوسطة إلى عالية الكثافة".

نقاط تفوق للمرشح السيسي

وعن الكتلة الصلبة التي تعتمد الحملة عليها، أوضح فوزي خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على شاشة "القاهرة الإخبارية": "نستهدف المصريين جميعا، ولدينا نقاط تفوق، مثل المرأة، حيث إن أكثر من 75% من التوكيلات التي حصلنا عليها كانت من المرأة".

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أكثر الفئات المستهدفة في الانتخابات الرئاسية

وتابع رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنّ المرأة من أكثر الفئات التي تستفيد من الأمن والأمان والاستقرار، مواصلا: "نستهدف الشباب أيضا، فهم يمثلون 60% من الشعب المصري، ومرشحنا يقدم نفسه كمرشح لكل المصريين مثل الصعيد الذي لم يعد منسيا، والرئيس السيسي أكثر رئيس جمهورية زار منطقة الصعيد، فكل زيارة له تحمل الخير، وكذلك وجه بحري وسيناء والقبائل ومطروح، وهناك تنمية عريضة وتطور كبير في طول البلاد وعرضها".



المصريون في الخارج

ولفت إلى أن الحملة استهدفت المصريين بالخارج بشكل منظم حيث عملت بشكل علمي، مواصلا: "رأينا الدول التي تضم الكثافة العددية في الجاليات المصرية واستهدفناها والتقينا ممثلي الجهات من كل نوع، وعقدنا اجتماعات ببرنامج ZOOM بما يزيد عن 53 اجتماعا بعدد ساعات عمل طويلة جدا".

وأضاف: "سمعنا التحديات من هذه اللقاءات، وبدأنا نعقد لقاءات تنظيمية، كما حقق الرئيس نجاحات في ملف المصريين بالخارج، حيث حصلوا على حقهم في التصويت بالإجراءات التي تتناسب مع وضعهم كمصريين في الخارج بالدستور، كما أنشئت وزارة للمصريين بالخارج، وهناك مبادرات عديدة للمصريين بالخارج مثل مبادرة السيارات، ولا أتصور أن المبادرات في هذا الصدد لن تتوقف".

وتابع رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنّ مسألة المصريين بالخارج ليست مجرد إنتخابات ولكنها اعتماد على قوة ناعمة حقيقية وسفراء فعليين لمصر، وبخاصة الجيلين الثاني والثالث: "نحتاج إلى ربطهم بوطنهم الأم، لأنهم مواطنين ولهم مساهمات فاعلة، وعقدنا اجتماعات كثيرة، وبإذن الله سيكون هناك تواجد في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج".