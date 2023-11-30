نواب يطالبون بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية: أهم استحقاق لمستقبل مصر

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية في مصر أمر حيوي وضروري في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

الانتخابات الرئاسية فرصة للشعب المصري لتحديد مستقبلهم السياسي

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية فرصة للشعب المصري لتحديد مستقبلهم السياسي وتأثيرهم على القرارات الحكومية والسياسية التي تؤثر في حياتهم اليومية.

الاقتراع في هذه الانتخابات واجبًا وحقًا لكل مواطن مصري

وأكد أن الاقتراع في هذه الانتخابات واجبًا وحقًا لكل مواطن مصري، حيث تعكس المشاركة السياسية قوة الديمقراطية وتعزز الشفافية والشرعية السياسية في البلاد.

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المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية تعزز الشفافية

وأوضح أن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية تعزز الشفافية والشرعية السياسية في مصر، قائلا: فعندما يشارك المواطنون في الاقتراع، يتمكنون من اختيار المرشح الذي يعتقدون أنه يمثل أفضل مصلحتهم ويملك القدرة على تنفيذ الخطط والبرامج التي تلبي احتياجاتهم. وبالتالي، يتم تعزيز الشفافية والشرعية السياسية من خلال إرادة الشعب المعبر عنها بشكل حر وديمقراطي.

مصر تشهد حاليًا تحديات إقليمية ودولية كبيرة

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تشهد حاليًا تحديات إقليمية ودولية كبيرة، ومن أجل التغلب على هذه التحديات، يجب أن يكون هناك استقرار سياسي واقتصادي قوي.

وأكد أن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية تعزز هذا الاستقرار من خلال تعزيز الشرعية والقدرة على اتخاذ القرارات السياسية المناسبة. وبالتالي، يتم تعزيز الثقة في الحكومة والاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: مصر واحدة من الدول الرائدة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ولها تأثير كبير على القرارات الدولية.

وأكد أن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية تمنح المصريين الفرصة لتحديد ممثلهم السياسي الذي يمكنه التأثير على القرارات الدولية التي تؤثر في مصر والمنطقة بشكل عام. وبالتالي، يتم تعزيز الصوت المصري وتعزيز الدور الإقليمي والدولي للبلاد.

وتابع: من خلال المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية، يمكن للمواطنين المصريين أن يعبروا عن آرائهم ومواقفهم ويدافعوا عن حقوقهم وحرياتهم، فالمشاركة تعزز الاستقلالية وتعطي الفرصة للمواطنين للمطالبة بالتغيير والإصلاح وتحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

وأكد أن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية في مصر ذات أهمية كبيرة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، فهي تعزز الشفافية والشرعية السياسية، وتعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتؤثر على القرارات الدولية، وتعزز الاستقلالية وحقوق الإنسان.

ودعا المواطنين المصريين الاستفادة من هذه الفرصة للمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية وتحقيق تغيير إيجابي ومستدام في البلاد.

من جانبه ناشد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، الشعب المصري عامة والمصريين بالخارج بشكل خاص بالمشاركة في السباق الانتخابي الذي من المقرر أن ينطلق بالخارج خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدا على أهمية مشاركة المصريين بالخارج في اختيار رئيس مصر القادم، حيث تتزامن الانتخابات مع اضطرابات وصراعات إقليمية شديدة الخطورة والحساسية، الأمر الذي يتطلب اصطفاف وطني والتحام شعبي مهما بلغ التباين بيننا في وجهات النظر أو الرؤي الخاصة بمعالجة قضايا الوطن المختلفة.

وقال: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطنى بنص دستور مصر 2014، وهو ما يتطلب من الجميع المشاركة والإدلاء بأصواتهم في اختيار رئيس مصر القادم، لافتا إلى ضرورة مشاركة المصريين بالخارج بكثافة للتأكيد على وطنيتهم وحرصهم علي أمن واستقرار الوطن، بالإضافة إلى تأكيد أهمية ما حصلوا على من استحقاقات دستورية بشأن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات المختلفة، كذلك الحرص على وجود ممثلين لهم في المجالس النيابية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن انتخابات رئيس الجمهورية أرفع استحقاق دستورى تشهده البلاد، نظرا لما يحمله منصب رئيس الجمهورية من أهمية في النظام السياسي المصري.

وشدد على أن هذه الانتخابات ستكون نموذجا للممارسة الديمقراطية، حيث تسير كافة الإجراءات بحيادية تامة ونزاهة وشفافية، خاصة مع إعلان كافة مؤسسات الدولة وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وإتاحة الفرصة نفسها للجميع للتعبير عن أفكاره وبرامجه بدون أي تضييق، وهو ما يؤكد أننا أمام تجربة ديمقراطية حقيقية تتطلب من الجميع أن يكونوا على قدر المسئولية الوطنية وأن يشاركوا في صناعة مستقبل هذا الوطن من خلال اختيار المرشح القادر على استكمال البناء والتنمية ومواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.