الخميس 30 نوفمبر 2023
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حوادث

سقوط 5 عناصر إجرامية لتجارة الحشيش والهيروين بالشرقية

سقوط 5 عناصر اجرامية،فيتو
سقوط 5 عناصر اجرامية،فيتو

سقط فى قبضة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات  5 عناصر اجرامية لتجارة الخشيش والهيروين بالشرقية بـقيمة 2.5 مليون  جنية.

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظة الشرقية.
 

و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وضبط (عاطل) حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة الحسينية وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس "الشابو"  وزنت كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – 2000 قرص مخدر -  سلاح أبيض - 2 ميزان حساس - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى"). 
 

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و ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة وبحوزته (2,400 كيلو جرام من مخدر الحشيش – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى). 
 

و ضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة وبحوزتهم (50 طربة  من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى")   وبمواجهتم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.
 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,500,000مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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