ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اثنين من العناصر الإجرامية بالإسماعيلية وبحوزتهما 20 ألف قرص مخدر و100 طربة لمخدر الحشيش قدرت قيمتها المالية قرابة 3 ملايين جنيه.



العثور على 20 ألف قرص كبتاجون و100 طربة حشيش داخل سيارة بالإسماعيلية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية – لهما معلومات جنائية) تخصصا فى الاتجار بالعقاقير والمواد المخدرة وتروجيها على عملائهما، متخذين من دائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة المركز، وبحوزتهما ( 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات – 20 ألف قرص لعقار "الكبتاجون" – مبلغ مالى) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى.



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2٫800٫000 جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.