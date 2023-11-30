لقى عامل مصرعه فى مشاجرة مع زملائه داخل مخبز بلدى بسبب خلافات مالية فى البحر الأحمر وألقى قطاع الأمن العام القبض على المتهمين.

مقتل عامل فى مشاجرة مع زملائه داخل مخبز بلدى بالبحر الأحمر

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تلقى مركز شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبال (عامل بمخبز - مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح نافذ بالصدر") وتوفى فور وصوله.

وبسؤال شقيقه قرر بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه و(عاملان بذات المخبز - مقيمان بدائرة القسم) لخلافات مالية بينهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثانى على المتوفى بإستخدام "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته.



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و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، والأداة المستخدمة وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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