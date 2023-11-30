الخميس 30 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس سائق تسبب في مصرع شخص بمصر القديمة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت نيابة مصر القديمة الجزئية حبس سائق تسبب في مصرع  شخص بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق بمنطقة مصر القديمة فى محافظة القاهرة، وذلك ٤ أيام عى ذمة التحقيقات.

 

 البداية كانت بتلقى بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين فى مصر القديمة انتقلت سيارة إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص، ما تسبب في وفاته، وجرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم التحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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حوادث الطرق 

تجدر الإشارة إلى أن حوادث الطرق تحدث لأسباب مختلفة أهمها القيادة بسرعة كبيرة بالمخالفة لتعليمات الإدارة العامة للمرور، وكذلك محاولة بعض قائدي السيارات تخطى السيارات الأخرى من أماكن يصعب التخطى فيها، وعدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق أيضا من أهم أسباب حوادث الطرق، عدم فحص السيارة جيدا قبل الانطلاق خصوصا على الطرق السريعة، ما قد يؤدي إلى انفجار الإطارات واختلال عجلة القيادة، أو تعطل السيارة فى نهر الطريق وتوقفها الأمر الذى قد يتسبب في اصطدام سيارات مسرعة بها.

 

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الادارة العامة للمرور النيابة العامة حوادث الطرق منطقة مصر القديمة نيابة مصر القديمة

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