الخميس 30 نوفمبر 2023
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اقتصاد

212.1 مليون جنيه صافي مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الأربعاء  نسبة 83.5 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.1 %و العرب على 6.46 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

 

كما سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 212.1 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 178.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.3 %و سجل العرب 7.6 %.

في حين سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5.165,3 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 3.596,8 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تداولات جلسة الاربعاء 

 تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الأربعاء،  وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.669 تريليون جنيه. 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 24759 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 29637 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 10538 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5187 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 7533 نقطة.

 

أداء منتصف الأسبوع 

 تباين أداء مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء، وخسر رأس المال السوقي 34 مليار جنيه عند مستوى 1.688 تريليون جنيه.


وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 25121 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 30014 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 10695 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 5174 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7544 نقطة.

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تداولات جلسة بداية الأسبوع

 تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 1.702 تريليون جنيه.

 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 25300 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 30416 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 10768 نقطة.


وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 5091 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 7466 نقطة.

 

تداولات نهاية الأسبوع 

 وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 25519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 30620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444 نقطة.

 

 

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