الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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محافظات

توقيع مُذكّرة تفاهم بين جامعتي المنصورة والدلتا للعلوم والتكنولوجيا لتدريب الطلاب

جانب من توقيع المذكرة،
جانب من توقيع المذكرة، فيتو

وَقَّعَ  الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور يحيى عبد العظيم المشد رئيس جامعة الدِّلتا ملحق لمذكرة التَّفاهم المُوقّعة بين جامعة المنصورة وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا خلال جلسة اجتماع مجلس جامعة المنصورة اليوم.


وذلك بحضور الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا والسَّادة أعضاء مجلس جامعة المنصورة.


حَضَرَ مراسم التَّوقيع من جامعة المنصورة: السيدة الأستاذ الدكتور مها العشماوي عميد كلية الطب البيطري، والدكتور أمينة النمر عميد كلية التمريض ومن جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا:الدكتور علاء عبد الغفار عميد كلية الطب البيطري والدكتور أحلام الشاعر عميد كلية التمريض.

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يأتي بروتوكول التَّعاون في إطار توجيهات  الرَّئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتنسيق والتعاون لاستغلال الإمكانات المتاحة بالدولة لصالح المواطن المصري وتنفيذًا لسياسات الأمن الصِّحي والغذائي للدولة.


وانطلاقًا من دور الجامعات المصرية في خدمة مجتمعاتها وتنمية بيئتها من أجل رفعة شأن وتحقيق متطلبات تلك المجتمعات، ورغبة منها في تقديم الخدمات الطّبية البيطرية والتعليم البيطري المتميز والخدمات المتعلقة بالتمريض

 


وتفعيلًا لبروتوكول التعاون المشترك لشركاء التَّحالف في إقليم الدلتا العلمي والبحثي والصِّناعي والاستشاري؛ ورغبة جامعة الدلتا في الاستفادة من الخبرات والموارد المادية والبشرية الموجودة بكلية الطب البيطري وكلية التَّمريض بجامعة المنصورة، لتدريب طلاب كلية الطب البيطري وكلية التَّمريض بجامعة الدلتا للعمل على رفع مستوى العملية التعليميَّة وتخريج أجيال متميزة مِن شباب الأطباء البيطريين والتمريض.

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