الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مدير مركز العلوم بالإمارات في ضيافة جامعة عين شمس

مدير مركز العلوم
مدير مركز العلوم بالإمارات، فيتو

 استقبل الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس صباح اليوم الدكتور أحمد ناصر النعيمي، مدير عام مركز العلوم العربي للخدمات الجامعية والتدريب بدولة الإمارات.

ويأتي ذلك في إطار توطيد وتعزيز التعاون بين دولتي مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

مدير مركز العلوم العربي للخدمات الجامعية والتدريب بالإمارات في ضيافة جامعة عين شمس 

ورحب الدكتور  محمد ضياء بالدكتور أحمد ناصر النعيمي، مثمنًا زيارة  لجامعة عين شمس، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة في نطاق اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين مصر والامارات، وفي ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.
كما أكد الدكتور محمد ضياء على عمق العلاقات المصرية الإماراتية على كافة المستويات، مما يعكس حجم التفاهم بين البلدين الشقيقين.

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كما تم مناقشه تفعيل اتفاقية التعاون لتسويق وترويج المسارات التعليمية التي تقدمها الجامعة والتي تهدف إلى التعاون والترويج والتسويق بغرض استقطاب طلاب للدراسة بجامعة عين شمس في كافة التخصصات العلمية المطروحة بها للدرجات العلمية في البكالوريوس والليسانس والماجستير والدكتوراه، وخاصة في كليات "الطب، وطب الأسنان، وكافة تخصصات كليات الهندسة" بالاضافة الى العلوم الانسانية".

واكد الدكتور النعيمي على بالغ سعادته بزيارة جامعة عين شمس والتي يعتبرها بمثابة بيته الثاني واشار إلى أن مركز العلوم العربي للخدمات الجامعية والتدريب، يستهدف تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب دول مجلس التعاون الخليجي للدراسة بجامعة عين شمس، مشيدا بالتقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات العالمية، لافتا إلى أن جامعة عين شمس تعد إحدى الجامعات العريقة، والتي تتيح الفرصة لطلاب دول مجلس التعاون الخليجي الالتحاق بها وتقدم اكبر دعم للطلاب الوافدين من جميع أنحاء العالم.
وحضر اللقاء صالح هاشم رئيس اتحاد الجامعات العربية ورئيس جامعة عين شمس الاسبق، شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي. 

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