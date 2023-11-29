لماذا يتراجع التشدد الإسرائيلي تجاه تجديد الهدنة مع حماس؟

من التطورات اللافتة في الأزمة الفلسطينية والحرب على غزة تراجع التشدد الإسرائيلي تجاه عقد هدنة جديدة مع حركة حماس وإيقاف الحرب مؤقتا، بعد أن كانت كل التصريحات الواردة من إسرائيل توكد عدم التوقف قبل إبادة حماس وكسر شوكتها وفرض نظام جديد في غزة.

أسباب موافقة إسرائيل على الهدنة

يقول أشرف العجرمي، المحلل السياسي الفلسطيني ان حكومة إسرائيل اضطرت إلى الموافقة على هدنة إنسانية رغم الموقف المتشدد الذي اتخذته بعدم القبول بأي هدنة قبل الإفراج عن كافة الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.

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وأشار العجرمي إلى أن قبول إسرائيل بالهدنة وانخراطها في تفاهمات جديدة خلفه الضغط الأميركي الشديد النابع أيضا من ضغط الرأي العام الأمريكي الرافض لاستمرار الحرب وقتل المزيد من الأبرياء والعزل.

واختتم المحلل السياسي مؤكدا أن الحرب الإسرائيلية غير الأخلاقية، تسببت في غضب عارم بين أنصار الرئيس جو بايدن على خلفية دعمة غير المشروع لإسرائيل الأمر الذي شجعها على مواصلة العدوان بلا رحمة ضد الأبرياء، لهذا يضغط الأن بكل قوة من أجل استمرار الهدنة وإيقاف الحرب.

كواليس الضغوط الأمريكية على إسرائيل

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إسرائيل لتعديل خططها للمرحلة المقبلة من عدوانها في غزة، وذلك لتوفير حماية أفضل للمدنيين ودحض الانتقادات التي وجّهت للبيت الأبيض، وتفيد أنه أعطى القوات الإسرائيلية تفويضا مطلقا في حربها ضد "حماس".

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن الدّفع الأمريكي لجعل إسرائيل تخوض حربًا أكثر استهدافًا، هو إشارة واضحة عن التحوّل بعيدًا عن الدّعم الكامل الذي قدّمه الرئيس "بايدن" في البداية للعدوان الإسرائيلي.



ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الدعم كان محور المشاورات المكثفة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث تناقشا حول كيفية التعامل مع هذا الصراع، الذي عملت واشنطن مع حلفائها العرب على منعه من التوسع إلى ما هو أبعد من غزة.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن إدارة بايدن تحث الإسرائيليين على شن غارات جوية بذخائر دقيقة عند استئناف العدوان بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، مع ضمان عدم استهداف البنية التحتية المدنية مثل المستشفيات وشبكات الكهرباء والصرف الصحي.

وتوضح "وول ستريت جورنال" أن ضبط النفس الذي تمارسه واشنطن يأتي الآن في الوقت الذي تشير فيه القيادة الإسرائيلية إلى أنها ستستأنف العدوان بمجرد انتهاء وقف إطلاق النار الذي تم تمديده حتى يوم الخميس.

وقال بيني جانتس عضو مجلس الوزراء الحربي، أمس الثلاثاء: "نحن نستعد للمراحل التالية من الحرب، ولتوسيع المناورة في قطاع غزة ككل".

وفي حين لا تزال الولايات المتحدة تدعم هدف إسرائيل المتمثل في تدمير حماس، فإنها تأمل في الحدّ من سفك دماء المدنيين، وفق الصحيفة التي أضافت أن الإدارة الأمريكية رفضت أيضًا خطة إسرائيل لنقل جزء كبير من المدنيين في غزة إلى "منطقة آمنة" ضيقة في منطقة بالقرب من الساحل، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة.

وبدلًا من ذلك، طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل تحديد المناطق القريبة من منشآت الأمم المتحدة أو غيرها من البنية التحتية المحمية لتكون ملاذات للمدنيين؛ تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجنّبها.