الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على سيدة داخل كمبوند بسبب الكلاب

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو وصور على موقع "فيس بوك" حول قيام بعض الأشخاص بالتعدى على سيدة لاعتراضها على الإمساك بالكلاب الضالة بأحد المجمعات السكنية بمدينة 6 أكتوبر.

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وكانت أجهزة وزارة الداخلية تتابع تداول مقطع فيديو وصور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمنوا قيام بعض الأشخاص بالتعدى على سيدة لإعتراضها على الإمساك بالكلاب الضالة ( بأحد المجمعات السكنية – بمدينة  6 أكتوبر بالجيزة ) لنقلهم لمكان غير معلوم بناءً على رغبة سكان المجمع السكنى. 

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وبالفحص تبين وجود خلافات سابقة بين الشاكية (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر) والمشكو فى حقهم (4 أشخاص - جميعهم مقيمين بذات العنوان) وذلك لسير الشاكية داخل المجمع السكنى بالكلاب مما أثار حفيظة المشكو فى حقهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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