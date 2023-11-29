مشاجرة بالمولوتوف والحجارة بسبب خلاف على ثمن هاتف محمول بالبحيرة

نشب مشاجرة بزجاجات المولوتوف والحجارة بين 6 أشخاص بسبب خلافات بينهم على ثمن هاتف محمول بمحافظة البحيرة وتمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة.



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله بعض الأشخاص يقومون بالتشاجر وإلقاء أحدهم زجاجتين يحتويان على مادة قابلة للإشتعال بالطريق.



و بالفحص تبين تلقى قسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول: (عامل بمقهى، ووالدته وجارتهما)، طرف ثان: (سائق مركبة "توك توك"، عاملان) بسبب خلاف على ثمن شراء هاتف محمول تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدى بالضرب، وقام الطرف الثانى بإلقاء زجاجتين تحويان مادة قابلة للإشتعال دون حدوث ثمة إصابات.



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وتم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهما أيدوا ما سبق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



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