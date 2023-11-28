أخبار مصر اليوم.. رئيس الوزراء: أسعار شرائح الكهرباء لم تزيد منذ عام ونصف.. والأرصاد تحذر من طقس الغد

نشرت فيتو خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم أخبار مصر، ونرصدها في التقرير الآتية:

أسعار شرائح الكهرباء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة من محطات الكهرباء وهي كيلو وات ساعة تصل إلى 177 قرشًا، يحصل عليها المواطن بتكلفة 48 قرشًا، وذلك وفقًا لتسعير سابق لسعر الدولار، وهو 18 جنيهًا، والدولة مستمرة في هذا الدعم ولم يتم زيادة شرائح الكهرباء منذ عام ونصف مراعاة للمواطن، فكل الشرائح أقل من التكلفة الفعلية، وحجم الدعم في هذا القطاع كبير جدًا.

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قامت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بزيارة الكنيسة الكاثوليكية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023.

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، القرار رقم 32 لسنة 2023، والخاص بتشكيل ومقار اللجنة العامة واللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024.

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغيرات المناخ، إن زراعة القمح فى الأجواء الباردة الحالية في ظل استمرار انخفاض الحرارة حتى بداية ديسمبر، تحتاج إلى نقع تقاوي القمح فى محلول نترات البوتاسيوم وفوسفات أحادي البوتاسيوم بنسبة 1.8 % قبل وضعها فى التربة، خاصة أن متوسط درجات حرارتها الخالية تتراوح بين 10 إلى 12 °، على أن يكون النقع فى المحاليل لمدة 3 ساعات قبل الزراعة بيوم.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وعلى جنوب الصعيد.

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وشركة إماراتية، وذلك لمناقشة إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التونسي قيس سعيد، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وكيفية تعزيزها بما يحقق مصلحة الشعبين.

مسابقة 30 ألف معلم، يبحث عدد كبير من المعلمين الجدد الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم بالمرحلة الأولى، عبر محركات البحث المختلفة عن راتب المعلمين الجدد بالمدارس.

استقبل مطار سفنكس الدولي ٥٠ طالبا من المعهد الأمني للتنمية البشرية ومركز تدريب العلوم الإدارية والأمنية بوزارة الداخلية وذلك لمحاكاة الواقع العملي والتدريب بالمطار.

طالبت هيئة السكك الحديد الركاب بالاحتفاظ بتذاكر القطارات حتى نهاية الرحلة وذلك لتفادي توقيع غرامة على الراكب حال عدم احتفاظه بالتذكرة أو التخلص منها قبل نهاية رحلته.

مسابقة 30 ألف معلم، وجهت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، تنبيها مهما وعاجلا لجميع المعلمين الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم بالمرحلة الأولى.

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، نظيرته الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، والوفد المرافق لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة احتياجات الجانب الفلسطيني وتعزيز الدعم الطبي المقدم للأشقاء الفلسطينيين، وذلك بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يعد المصريون بالخارج خير سفراء للوطن لحرصهم على إبراز النجاحات والتميز في كل مجال يعملون به أو يرتادونه، نجاحات المصريين بالخارج تعد جزءا مهما من القوى الناعمة المصرية والتي تدعمها وزارة الهجرة وتحرص على تسليط الضوء عليها.

أعلن الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات عن خدمة استعلام القضاة ورؤساء اللجان الفرعية وأمناء اللجان الفرعية، حيث انتهت الهيئة من توزيع القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية للانتخابات داخل مصر، استعدادا لبدء التصويت مطلع الشهر المقبل.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة من الساعة الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

قال مصدر بوزارة البترول: إنه من المقرر أن يصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية الخميس المقبل، حركة تنقلات وتكليفات جديدة لعدد من رؤساء شركات البترول والتعدين، بهدف تعزيز المواقع البترولية والتعدينية بالكفاءات الضرورية لتحقيق الأهداف المستقبلية وتعزيز تبادل الخبرات.