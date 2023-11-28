أخبار مصر اليوم.. رئيس الوزراء: أسعار شرائح الكهرباء لم تزيد منذ عام ونصف.. والأرصاد تحذر من طقس الغد
نشرت فيتو خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم أخبار مصر، ونرصدها في التقرير الآتية:
مدبولي: أسعار شرائح الكهرباء لم تزيد منذ عام ونصف، وتكلفة إنتاج الـ كيلو وات تصل لـ177 قرشا
أسعار شرائح الكهرباء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة من محطات الكهرباء وهي كيلو وات ساعة تصل إلى 177 قرشًا، يحصل عليها المواطن بتكلفة 48 قرشًا، وذلك وفقًا لتسعير سابق لسعر الدولار، وهو 18 جنيهًا، والدولة مستمرة في هذا الدعم ولم يتم زيادة شرائح الكهرباء منذ عام ونصف مراعاة للمواطن، فكل الشرائح أقل من التكلفة الفعلية، وحجم الدعم في هذا القطاع كبير جدًا.
تفاصيل زيارة حملة السيسي الانتخابية للكنيسة الكاثوليكية
قامت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بزيارة الكنيسة الكاثوليكية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023.
ننشر كشوف اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين بالخارج
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، القرار رقم 32 لسنة 2023، والخاص بتشكيل ومقار اللجنة العامة واللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024.
الزراعة تكشف طريقة نقع تقاوي القمح قبل زراعتها لمواجهة البرودة
قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغيرات المناخ، إن زراعة القمح فى الأجواء الباردة الحالية في ظل استمرار انخفاض الحرارة حتى بداية ديسمبر، تحتاج إلى نقع تقاوي القمح فى محلول نترات البوتاسيوم وفوسفات أحادي البوتاسيوم بنسبة 1.8 % قبل وضعها فى التربة، خاصة أن متوسط درجات حرارتها الخالية تتراوح بين 10 إلى 12 °، على أن يكون النقع فى المحاليل لمدة 3 ساعات قبل الزراعة بيوم.
حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 29-11-2023 في مصر
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وعلى جنوب الصعيد.
وزير الصحة يكشف آخر تطورات إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التلف
عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وشركة إماراتية، وذلك لمناقشة إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف.
السيسي يستعرض مع نظيره التونسي جهود مصر لاستغلال الهدنة فى غزة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التونسي قيس سعيد، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وكيفية تعزيزها بما يحقق مصلحة الشعبين.
راتب المعلمين الجدد بمسابقة 30 ألف معلم المرحلة الأولى
مسابقة 30 ألف معلم، يبحث عدد كبير من المعلمين الجدد الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم بالمرحلة الأولى، عبر محركات البحث المختلفة عن راتب المعلمين الجدد بالمدارس.
مطار سفنكس الدولي يستقبل تدريب عملي لطلاب المعهد الأمني للتنمية البشرية
استقبل مطار سفنكس الدولي ٥٠ طالبا من المعهد الأمني للتنمية البشرية ومركز تدريب العلوم الإدارية والأمنية بوزارة الداخلية وذلك لمحاكاة الواقع العملي والتدريب بالمطار.
لتفادى العقوبة، احذر هذا الفعل على متن القطارات
طالبت هيئة السكك الحديد الركاب بالاحتفاظ بتذاكر القطارات حتى نهاية الرحلة وذلك لتفادي توقيع غرامة على الراكب حال عدم احتفاظه بالتذكرة أو التخلص منها قبل نهاية رحلته.
تنبيه عاجل من تعليم القاهرة بشأن استلام المعلمين الجدد العمل بالمدارس
مسابقة 30 ألف معلم، وجهت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، تنبيها مهما وعاجلا لجميع المعلمين الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم بالمرحلة الأولى.
وزير الصحة يوجه بسرعة تجهيز شحنات أدوية وإرسالها لقطاع غزة
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، نظيرته الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، والوفد المرافق لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة احتياجات الجانب الفلسطيني وتعزيز الدعم الطبي المقدم للأشقاء الفلسطينيين، وذلك بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وزيرة الهجرة تشيد بـ سارة الشامي بعد تقلدها شارة فريق ميلان الإيطالي
يعد المصريون بالخارج خير سفراء للوطن لحرصهم على إبراز النجاحات والتميز في كل مجال يعملون به أو يرتادونه، نجاحات المصريين بالخارج تعد جزءا مهما من القوى الناعمة المصرية والتي تدعمها وزارة الهجرة وتحرص على تسليط الضوء عليها.
الوطنية للانتخابات تتيح خدمة الاستعلام عن لجان الإشراف لأعضاء الهيئات القضائية
أعلن الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات عن خدمة استعلام القضاة ورؤساء اللجان الفرعية وأمناء اللجان الفرعية، حيث انتهت الهيئة من توزيع القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية للانتخابات داخل مصر، استعدادا لبدء التصويت مطلع الشهر المقبل.
شبورة مائية على هذه الطرق، الأرصاد تحذر من طقس الغد
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة من الساعة الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.
طارق الملا يصدر حركة تغييرات موسعة لقيادات وزارة البترول
قال مصدر بوزارة البترول: إنه من المقرر أن يصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية الخميس المقبل، حركة تنقلات وتكليفات جديدة لعدد من رؤساء شركات البترول والتعدين، بهدف تعزيز المواقع البترولية والتعدينية بالكفاءات الضرورية لتحقيق الأهداف المستقبلية وتعزيز تبادل الخبرات.
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