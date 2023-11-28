الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

راتب المعلمين الجدد بمسابقة 30 ألف معلم المرحلة الأولى

مسابقة 30 ألف معلم ،فيتو
مسابقة 30 ألف معلم ،فيتو

مسابقة 30 ألف معلم، يبحث عدد كبير من المعلمين الجدد الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم بالمرحلة الأولى، عبر محركات البحث المختلفة عن راتب المعلمين الجدد بالمدارس.

راتب المعلمين الجدد بمسابقة 30 ألف معلم 

ووفقا للخطاب الموجه لمديري الإدارات التعليمية لاستلام المعلمين الجدد الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم العمل بالمدارس، أن أساسي الراتب للمعلمين هو 1330.63 جنيه وذلك في 1-7-2023، وأساسي 30-6-2015 هو 246، بالإضافة إلى العلاوات الخاصة غير المضمومة على النحو التالي( 4.8 جم لعام 2014، 4.8 جنيه لعام 2015 ).

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مسابقة 30 ألف معلم 

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم أن الراتب النهائي للمعلمين الجدد الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم وفقا للدرجة التخصصية لهم سوف يتخطى الـ 4 آلاف جنيه. 

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المعلمين الجدد الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم المرحلة الأولى سوف يتسلمون عملهم خلال أيام قليلة، وذلك بعد استلامهم الشهادات المؤمنة التي من خلالها سيتم توقيع العقود بالمديريات التعليم.

أعداد المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي أعداد الشهادات المؤمنة التي تم توقيعها للمعلمين الجدد الذين اجتازوا الاختبارات سواء الإلكترونية أو الاختبارات التربوية والذهنية والبدنية وصل لـ 16 ألف شهادة، وخلال أيام سيتم استكمال إجراءات التعاقد مع المعلمين الجدد في المديريات التعليمية.

الشهادات المؤمنة للمعلمين

 وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الشهادات المؤمنة للمعلمين هي من تثبت أن المعلم قد اجتاز الاختبار البدني واللياقة البدنية التي عقدت لهم في إحدى الجهات وتعتبر مستند أساسي ضمن أوراق ومسوغات التعيين المطلوبة للتعاقد مع المعلمين الجدد.

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وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع المديريات التعليمية بضرورة تسكين المعلمين الجدد بمسابقة الـ30 ألف معلم، بشكل سريع دون تأخير للمساهمة في سد العجز والتدريس بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يجب على جميع  الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم بالمرحلة الأولى، استيفاء مسوغات التعيين وتحضير جميع المستندات المطلوبة للتعيين؛ لأنه سيتم استلام العمل فى الادارة التعليمية الموزع عليها الأسبوع الحالي.

مسوغات التعيين بمسابقة 30 ألف معلم المرحلة الأولى

 وأوضحت مديريات التربية والتعليم أن الأوراق المطلوبة من المعلمين الجدد الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم بالمرحلة الأولى للتعيين بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024.

1-أصل المؤهل الدراسي +4 صور منه

2-أصل شهادة الميلاد المميكنة + 4 صور منه.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي وجهين.

4- أصل شهادة تأدية الخدمة العسكرية - الخدمة العامة أو الإعفاء منها.

5-صحيفة الحالة الجنائية. 

6- الكشف الطبي.

7-برنت الرقم التأميني.

8-إقرار الذمة المالية. 

9-عدد 6 صور شخصية.

10- عدد 4 ملفات ورقية.

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