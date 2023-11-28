الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

السيسي يستعرض مع نظيره التونسي جهود مصر لاستغلال الهدنة فى غزة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي،فيتو

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التونسي قيس سعيد، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وكيفية تعزيزها بما يحقق مصلحة الشعبين

وأكد الزعيمان حرصهما على العمل المشترك لتطوير العلاقات. كما ناقش الاتصال الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، 

واستعرض  الرئيس الجهود المصرية لاستغلال الهدنة الجارية في قطاع غزة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وكذا جهود إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع

 وهو ما ثمنه الرئيس التونسي، وقد اتفق الجانبان على أهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار، والتحرك العاجل لتقديم كافة سبل الدعم لإغاثة أهالي القطاع، مع السعي لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.

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