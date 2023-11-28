ننشر كشوف اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين بالخارج

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، القرار رقم 32 لسنة 2023، والخاص بتشكيل ومقار اللجنة العامة واللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024.

تشكيل اللجان العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج

وتشكل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج ومقرها الهيئة الوطنية للانتخابات من الأتي أسماؤهم:

القاضي أحمد حسن سيد بنداري "رئيسا "

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القاضي شادي ممدوح رياض مصطفى "عضوا "

القاضي شريف صديق عبد العزيز "عضوا "

القاضي أحمد إبراهيم مصطفى سليمان "عضوا "

القاضي علاء الدين حمدي عبد العزيز قنديل "عضوا "

المستشار وليد محمود علي إبراهيم عمر "عضوا "

المستشار محمد أحمد محمد محمد عبد العال "عضوا"

المستشارة إنجي هشام عبد السلام حسن بدوي "عضوا "

المهندس محمود أحمد محمود مزروع "عضوا "

المهندس كريم عادل محمود فرج "عضوا".

تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين بالخارج

وتنص المادة الثانية من القرار، أن تشكل اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024 من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين بوزارة الخارجية على النحو الوارد بالكشوف المرفقة بهذا القرار.

استعلام القضاة عن مقار لجانهم الانتخابية المشرفين عليها

أعلن الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات عن خدمة استعلام القضاة ورؤساء اللجان الفرعية وأمناء اللجان الفرعية، حيث انتهت الهيئة من توزيع القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية للانتخابات داخل مصر، استعدادا لبدء التصويت مطلع الشهر المقبل.

وانتهت الهيئة من تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية فى رئاسة وعضوية اللجان العامة، وكذلك تعيين رؤساء اللجان الفرعية والفرز داخل مصر، بعد تحديد مقار هذه اللجان على مستوى محافظات الجمهورية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أكدت أن القضاة على استعداد كامل للإشراف على الانتخابات الرئاسية.

وشدد أنه لا يوجد أي نقص في عدد القضاة المشرفين على الانتخابات، موضحا أن الإشراف القضائى يعزز من نزاهة وشفافية الانتخابات حيث سيتم وضع قاضي على كل صندوق.

ويبلغ عدد اللجان الفرعية نحو 15 ألف لجنة فرعية التصويت وستشهد أيضا عملية فرز الأصوات عقب انتهاء العملية الانتخابية، بالإضافة إلى 400 لجنة عامة مختصة بالإشراف وجمع النتيجة.

ووفقا لآخر تحديث لقاعدة بيانات الناخبين، يحق لنحو 67 مليون ناخب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، ويجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية داخل جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر..

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية بموجب بطاقة الرقم القومي من خلال الرابط الآتي:

قاعدة بيانات الناخبين.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

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تغيير مراكز الاقتراع

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أتاحت للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.

وتقدم خلال المدة الزمنية المذكورة، قرابة المليون مواطن بإجراء عمليات الاستعلام على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، باستخدام الرقم القومي لكل منهم، لمعرفة المعلومات اللازمة بأسماء وعناوين ومقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية.

كما تلقت الهيئة أيضا خلال تلك المدة عدد 5152 شكوى من المواطنين، حيث عكفت الهيئة الوطنية للانتخابات طيلة الفترة الماضية، على بحث جميع الشكاوى وتحقيقها، كل على حدة، وإزالة أسبابها، إلى جانب الاستجابة لطلبات المواطنين في شأن مقار المراكز الانتخابية التي قاموا بتحديدها بناء على رغباتهم وفي ضوء القواعد والضوابط المُعلنة، وذلك حرصا من الهيئة على التيسير على الناخبين وبما يسهل عليهم الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي وإعمال حقوقهم الدستورية.

وأشارت إلى أن اختصاصات غرفة عمليات الهيئة، تتبلور فى متابعة تسليم أوراق العملية الانتخابية لرؤساء اللجان الفرعية، ومتابعة عملية الاقتراع وتذليل أى عقبات تعترضها، بالإضافة إلى تلقى الشكاوى من المواطنين بشأن العملية الانتخابية واتخاذ ما تراه بشأنها.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات كلا من: عبدالفتاح السيسى، الرئيس الحالى، وحصل على رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحصل على رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحصل على رمز «النخلة»، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى وحصل على رمز «السلم "