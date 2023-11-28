الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مطار سفنكس الدولي يستقبل تدريب عملي لطلاب المعهد الأمني للتنمية البشرية

مطار سفنكس الدولي،
مطار سفنكس الدولي، فيتو

استقبل مطار سفنكس الدولي ٥٠ طالبا من المعهد الأمني للتنمية البشرية ومركز تدريب العلوم الإدارية والأمنية بوزارة الداخلية وذلك لمحاكاة الواقع العملي والتدريب بالمطار.

مطار سفنكس الدولي يستقبل تدريب عملي لطلاب المعهد الأمني للتنمية البشرية ومركز تدريب العلوم الإدارية والأمنية بوزارة الداخلية

قام فريق من المسؤولين بالمطار من إدارات العلاقات العامة،  الخدمة المميزة، خدمة العملاء وحركة الركاب بتدريب الطلبة على جميع الاجراءات المتبعة وتوضيح خط سير الراكب داخل صالات السفر والوصول مع شرح الإجراءات الأمنية التي يتم اتخاذها بالمطار.

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مطار سفنكس

وفي سياق آخر استقبل،  مطار سفنكس الدولى أولى الرحلات الجوية لشركة "إيزي جيت" القادمة من العاصمة البريطانية لندن من مطار غاتويك وعلى متنها 148 راكبًا.

ويأتي ذلك فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الجهود واستثمار إمكانات المقاصد السياحية المصرية لتنشيط  وجذب المزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر باعتبارها إحدى الدعائم الحيوية للاقتصاد المصرى، وفى إطار التنسيق الدائم والمشترك بين  وزارتي الطيران المدنى والسياحة والآثار لتشجيع السياحة الخارجية والداخلية.

مطار سفنكس الدولي يستقبل اليوم أولى رحلات شركة إيزي جيت  القادمة من لندن

وقد قامت سلطات المطار باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه وهو الإجراء الدولي المتبع بوصول أولى الرحلات الجوية، وقام فريق من العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب ترحيبًا بوصولهم إلى مصر وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات وصولهم.

كما استقبل وفد من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي السائحين بالترحاب والورود وتقديم الهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من تنوع وثراء في منتجاته وأنماطه ومقوماته السياحية والأثرية والأنشطة السياحية التي يمكن ممارستها خلال زيارته.

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مطار سفنكس الدولي يستقبل اليوم أولى رحلات شركة إيزى جيت القادمة من لندن

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مطار سفنكس الدولي يستقبل اليوم أولى رحلات شركة إيزى جيت القادمة من لندن

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