الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير الصحة يكشف آخر تطورات إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التلف

د. خالد عبدالغفار،
د. خالد عبدالغفار، فيتو

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وشركة  إماراتية، وذلك لمناقشة إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف.

وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير، بوفد شركة الإماراتية للاستثمار، وأعرب عن ترحيبه بالاستثمارات الإماراتية في القطاع الصحي المصري.

مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف

 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بتسريع وتيرة العمل في مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف، في إطار برنامج زمني محدد، حتى يخرج المشروع للنور في أقرب وقت.

وشدد الوزير على الاستفادة من حزمة المُحفزات الاستثمارية التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين في كافة القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي وتشمل قطاع المستشفيات، ومراكز الأشعة المتخصصة.

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آخر المستجدات بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف


وأوضح "عبد الغفار"، أن الاجتماع تناول آخر المستجدات بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف، بقدرة تصنيعية 240 مليون وحدة سنويا، لتغطية احتياجات برنامج التطعيمات الأساسي المصري، واستغلال القدرات التصنيعية الفائضة للتصدير.


من جانبه، قال نجيب يوسف فياض المدير التنفيذي للشركة  الإماراتية، إن السوق المصري سوق مهم وجاذب للاستثمار، خاصة في المجال الصحي لما يشهده من تطوير سواء في البنية التحتية، وتدريب الكوادر الطبية، والعمل على مواكبة أحدث أساليب التكنولوجيا سواء في مجالات التصنيع وإنشاء المستشفيات الجديدة.

وأضاف نجيب يوسف فياض، أن هناك توجيها من دولة الإمارات بتوسيع نشاط الاستثمار في القطاع الطبي المصري، وهناك بعض المناقشات والدراسات لتوسيع الاستثمار مع شركة فاكسيرا.

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حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، ومن الوفد الإماراتي، الاستاذ سعيد محمد رضوان المدير العام لشركة سكوب،  وليد جبر المستشار القانوني للشركة، والأستاذ إلياس سليمان المدير المالي للشركة، والأستاذ جوزيف اسكندر مدير الاستثمار بالشركة.

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