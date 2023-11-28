الوطنية للانتخابات تتيح خدمة الاستعلام عن لجان الإشراف لأعضاء الهيئات القضائية

أعلن الموقع الرسمي للهيئة الوطينة للانتخابات عن خدمة استعلام القضاة ورؤساء اللجان الفرعية وأمناء اللجان الفرعية، حيث انتهت الهيئة من توزيع القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية للانتخابات داخل مصر، استعدادا لبدء التصويت مطلع الشهر المقبل، وذلك من خلال الرابط

وانتهت الهيئة من تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية فى رئاسة وعضوية اللجان العامة، وكذلك تعيين رؤساء اللجان الفرعية والفرز داخل مصر، بعد تحديد مقار هذه اللجان على مستوى محافظات الجمهورية.

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وكان المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قد أكد أن القضاة على استعداد كامل للإشراف على الانتخابات الرئاسية.

وشدد أنه لا يوجد أي نقص في عدد القضاة المشرفين على الانتخابات، موضحا أن الإشراف القضائى يعزز من نزاهة وشفافية الانتخابات حيث سيتم وضع قاضي على كل صندوق.

عدد اللجان الفر عية في الانتخابات الرئاسية

ويبلغ عدد اللجان الفرعية نحو 15 ألف لجنة فرعية التصويت وستشهد أيضا عملية فرز الأصوات عقب انتهاء العملية الانتخابية، بالإضافة إلى 400 لجنة عامة مختصة بالإشراف وجمع نتائج التصويت من اللجان الفرعية.

ووفقا لآخر تحديث لقاعدة بيانات الناخبين، يحق لنحو 67 مليون ناخب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية،

ويجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية داخل جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر.

استعلام الناخب عن مقره الانتخابي

من ناحية أخرى، أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية بموجب بطاقة الرقم القومي من خلال الرابط

قاعدة بيانات الناخبين.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

تغيير مراكز الاقتراع

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أتاحت للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.

وتقدم خلال المدة الزمنية المذكورة، قرابة المليون مواطن بإجراء عمليات الاستعلام على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، باستخدام الرقم القومي لكل منهم، لمعرفة المعلومات اللازمة بأسماء وعناوين ومقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية.

كما تلقت الهيئة أيضا خلال تلك المدة عدد 5152 شكوى من المواطنين، حيث عكفت الهيئة الوطنية للانتخابات طيلة الفترة الماضية، على بحث جميع الشكاوى وتحقيقها، كل على حدة، وإزالة أسبابها، إلى جانب الاستجابة لطلبات المواطنين في شأن مقار المراكز الانتخابية التي قاموا بتحديدها بناء على رغباتهم وفي ضوء القواعد والضوابط المُعلنة، وذلك حرصا من الهيئة على التيسير على الناخبين وبما يسهل عليهم الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي وإعمال حقوقهم الدستورية.