الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير الصحة يوجه بسرعة تجهيز شحنات أدوية وإرسالها لقطاع غزة

وزير الصحة،فيتو
وزير الصحة،فيتو

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، نظيرته الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، والوفد المرافق لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة احتياجات الجانب الفلسطيني وتعزيز الدعم الطبي المقدم للأشقاء الفلسطينيين، وذلك بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزير الصحة يوجه بسرعة تجهيز شحنات من الأدوية وإرسالها لقطاع غزة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالوزيرة والوفد المرافق لها، وزيارة المستشفيات المصرية التي تستقبل المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين للاطمئنان عليهم.

Advertisements

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير وجه خلال الاجتماع بسرعة تجهيز شحنات أُخرى من الأدوية وإرسالها لقطاع غزة، خاصةً الأدوية الخاصة بمرضى الأورام والأمراض المُزمنة، مؤكدًا الاستعداد لمشاركة البروتوكولات العلاجية الخاصة بالمرضى مع الجانب الفلسطيني بما يضمن الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أكد استعداد الوزارة لتوفير كافة احتياجات الجانب الفلسطيني من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، فضلًا عن التعاون لتنفيذ برامج التطعيمات لأطفال قطاع غزة، لافتًا إلى تأكيد الوزير على استعداد مصر لاستقبال مرضى الأورام والأمراض المُزمنة وتقديم كافة الخدمات العلاجية اللازمة لهم.

وقال "عبد الغفار" إن الوزير أكد على استعداد مصر لاستقبال أعداد أكبر من المصابين والجرحى وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجي اللازمة لهم بالمستشفيات المصرية، لافتًا إلى أهمية تركيز المجتمع الدولي على تقديم الدعم النفسي اللازم للأشقاء الفلسطينيين لما شكلته الحرب من آثار نفسية قاسية.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير أكد ترحيبه بالتوسع في كافة سبل التعاون وتقديم العون للجانب الفلسطيني إلى أن تنتهي الأحداث القاسية التي يمر بها قطاع غزة وبدء التعاون في إعادة إعمار غزة وإعادة الكيان الطبي وخدماته لما كانت عليه.

ومن جانبها أكدت وزيرة صحة فلسطين على العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين الدولة المصرية قيادة وشعبا والدولة الفلسطينية، مثمنة على الدور الكبير الذي تبذله الدولة المصرية ووزارة الصحة في استقبال جرحى العدوان على قطاع غزة وتقديم كافة سبل الرعاية اللازمة لهم.

وحرصت الوزيرة على توجيه الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على الجهد الكبير المبذول لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني.

حضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني، سفير دولة فلسطين لدى مصر السفير دياب اللوح، ومساعد وزير الخارجية ومدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، والمستشار أول في سفارة فلسطين نداء برغوثي، ومدير عام الطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور مصطفى القواسمة، ومن الجانب المصري، الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للشؤون الفنية والحوكمة، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي.

وزير الصحة يهنئ حسام حسني لتعيينه أمينًا عامًا للمجلس الصحي المصري

الصحة العالمية: 100 ألف حالة التهاب رئوي و70 ألف حالة نزلة معوية بغزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الصحة والسكان الأشقاء الفلسطينيين الدكتور حسام عبدالغفار الرئيس عبدالفتاح السيسي المستشفيات المصرية المستلزمات الطبية فلسطين قطاع غزة مبادرات الصحة العامة وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

وزير الصحة يهنئ حسام حسني لتعيينه أمينًا عامًا للمجلس الصحي المصري

الصحة العالمية: 100 ألف حالة التهاب رئوي و70 ألف حالة نزلة معوية بغزة

وزير الصحة يكشف آخر تطورات إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التلف

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز بث مباشر

أول تعليق من حركة حماس على تهديدات الاحتلال باستئناف الحرب على غزة

عاصي الحلاني.. عمل نجارا وشيف حلويات قبل الشهرة وهذا سر لقب فارس الغناء العربي (فيديو جراف)

رسالة مؤثرة من ابن طارق عبد العزيز لوالده الراحل: أكرمتني وسترتني

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المحلي

مصرع فتاة ألقت نفسها أسفل عجلات المترو في محطة الشهداء

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 28-11-2023

برلماني يكشف مفاجأة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء وتغيير المواعيد (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

رئيسة بلدية باريس تهاجم منصة "إكس": "بالوعة صرف صحي عالمية"

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع سعر الفراخ البيضاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

عاصي الحلاني.. عمل نجارا وشيف حلويات قبل الشهرة وهذا سر لقب فارس الغناء العربي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشك في وقوع الطلاق؟ وأثر ذلك على عقد النكاح؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

ما مدة العدة للمطلقة والأرملة كبيرة السن؟.. عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية