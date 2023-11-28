الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزيرة الهجرة تشيد بـ سارة الشامي بعد تقلدها شارة فريق ميلان الإيطالي

سارة الشامي،فيتو
سارة الشامي،فيتو

يعد المصريون بالخارج خير سفراء للوطن لحرصهم على إبراز النجاحات والتميز في كل مجال يعملون به أو يرتادونه، نجاحات المصريين بالخارج تعد جزءا مهما من القوى الناعمة المصرية والتي تدعمها وزارة الهجرة وتحرص على تسليط الضوء عليها.

وزيرة الهجرة تشيد بسارة الشامي بعد تقلدها شارة فريق ميلان الإيطالي 


ومن إحدي قصص النجاحات المصرية سارة أنور الشامي، والتي تبلغ من العمر 13 عاما وتلعب في فريق ميلان الإيطالي وأصبحت كابتن الفريق.

وحرصت السفيرة سها جندي وزير الهجرة علي سرد حكاية نجاح إحدي المصريات الناجحين في الخارج، وهي اللاعبة سارة أنور الشامي والتي تلعب في الدوري الإيطالي.

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وقالت وزيرة الهجرة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  "كل مكان هتلاقي مصري سايب بصمته وعامل إنجاز جديد " 

سارة الشامي 

واستكملت قائلة "النهارده الحكاية من ميلانو في إيطاليا قابلت بنتنا "سارة أنور الشامي" اللي عمرها 13 سنة وبتلعب من 8 سنين في نادي AC milan الإيطالي، ونجحت تكون كابتن الفريق ".

 


واختتمت حديثها قائلة " فخورة بكل بناتنا اللي سايبين بصمة حقيقية، سواء كان في الموسيقى أو الثقافة أو الرياضة أو العلوم أو غيرها.. وهنفضل نقول ونكرر إن مصر تقدر بأولادها تحقق إنجازات في كل المجالات ".

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