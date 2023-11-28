الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الزراعة تكشف طريقة نقع تقاوي القمح قبل زراعتها لمواجهة البرودة

زراعة القمح، فيتو
زراعة القمح، فيتو

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغيرات المناخ، إن زراعة القمح فى الأجواء الباردة الحالية في ظل استمرار إنخفاض الحرارة حتى بداية ديسمبر، تحتاج إلى نقع تقاوي القمح فى محلول نترات البوتاسيوم وفوسفات أحادي البوتاسيوم ببنسبة 1.8 % قبل وضعها فى التربة خاصة أن متوسط درجات حرارتها الخالية تتراوح بين 10 إلى 12 °، على أن يكون النقع فى المحاليل لمدة 3 ساعات قبل الزراعة بيوم.

طرق نقع تقاوي القمح قبل زراعتها

وأوصى فهيم، بضرورة نقع تقاوي القمح فى محلول ملحي خاصة إذا كنت الرض المقرر زراعتها مرتفعة الملوحة، مشيرًإ الي أن مياه الصرف الزراعي تصلح كمحلول لنقع التقازي لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين قبل الزراعة بيوم، وعند الحاجة لسرعة انبات التقاوي المحصول تنقع التقاوي فى محلول ريبكس 48 % قبل بدء الزراعة ثم زراعتها فى اراضي مستديمة.

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زراعة كسر التقاوي

وحذر من زراعة كسر تقاوي القمح خاصة الموسم الحالي بعد ما حدث الموسم السابق وإصابة النبات المزروع من كسر التقاوي بالتفحم، وفى حالة زراعة كسر التقاوي الموسم الحالي يجب نقعها بمحلول جير ميثان بنسبة 5 % لمدة 15 دقيقة  

ولفت رئيس مركز توقعات تغير المناخ،  إلى ضرورة ترك التقاوي حتى تجف لتجنب حدوث عدم انتظام أثناء الزراعة بالسطارة الآلية علاوة على ضرورة الري مباشرة بعد الزراعة لاسيما بنظام العفير.

أهم 7 نصائح لنجاح زراعة القمح

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي قد اوضحت أن هناك 7 نصائح هامة يجب الإلتزام بها لضمان زيادة إنتاجية القمح.

1 - الالتزام بالخريطة الصنفية للقمح حتى لا يحدث خطأ في الزراعة.

2 - الزراعة بتقاوي معتمدة من الجمعية الزراعية أو الشركات.

3 - الزراعة على مصاطب في أراضي الوادي والدلتا عدا المناطق المتأثرة بالأملاح، مع إضافة سلفات النشادر أو نترات نشادر بمعدل 1.5 شيكارة للفدان كجرعة تنشيطية مع الزراعة.

4 - الالتزام بموعد رية المحاياة (رية الشتوية) بعد حوالي من 21 إلى 25 يوما من الزراعة، بحيث أن لا تتأخر عن 30 يوما على أعلى تقدير، إلا في حالة سقوط الأمطار الغزيرة ثم استئناف الري بعد ذلك كل 25 يوما.

5 - عدم تعطيش النباتات خاصة أثناء فترات التفريع وطرد السنابل، وفي كل الأحوال يجب عدم الإسراف في مياه الري.

6 - إضافة 10 لترات حامض فسفوريك أو 3 إلى 4 كجم ماب أو منقوع سوبر الفوسفات لزيادة تنشيط الجذور ودفع النباتات للتفريع.

7 - عدم خلط مبيدات الحشائش إلا بتوصية أو تجربة لأنها تتسبب في حدوث مشاكل كل موسم وأصفرار أطراف القمح أو توقف نموه وتعطله.

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