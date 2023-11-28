طارق الملا يصدر حركة تغييرات موسعة لقيادات وزارة البترول

قال مصدر بوزارة البترول: إنه من المقرر أن يصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية الخميس المقبل، حركة تنقلات وتكليفات جديدة لعدد من رؤساء شركات البترول والتعدين، بهدف تعزيز المواقع البترولية والتعدينية بالكفاءات الضرورية لتحقيق الأهداف المستقبلية وتعزيز تبادل الخبرات.

وزير البترول يصدر حركة تغييرات موسعة لقيادات بوزارة البترول الخميس المقبل

وصرح مصدر بوزارة البترول “ لفيتو” أن من أهم هذه التغييرات تعيين رئيس جديد لشركة إنبي للبترول

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كما ستشمل الحركة أيضًا شركات فوسفات مصر والحمرا أويل، بالإضافة إلى عدد محدود من شركات البترول، ومن المتوقع أن تتبع هذه الحركة نقلات أخرى في قطاع الشئون الإدارية في بعض الشركات.