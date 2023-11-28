الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

رفع 2230 طن قمامة من شوارع وميادين الدقهلية

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

 تشهد محافظة الدقهلية استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع ورفع الأتربة والقمامة والتجميل وصيانة الحدائق بالمنطقة المركزية بشرق وغرب المنصورة وبمدينة طلخا بمشاركة 18 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها.. 

وتمكنت الحملات من رفع 2230 طن قمامة، حيث تم رفع 500 طن مخلفات صلبة و1000طن ناتج تطهير من حرم المصارف والترع و120 طن أتربة و610 أطنان مخلفات بلدية وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية وبمدينة طلخا..

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وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.. 

استمر تنفيذ أعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق المنطقة المركزية بشرق وغرب مدينة المنصورة وضواحيها وبنطاق مدينة ومركز طلخا بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة، وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وإحياء شرق وغرب المدينة.. 

هذا وقد أوضح "مختار" أنه تم رفع 500 طن مخلفات صلبة و1000 طن ناتج تطهير من حرم المصارف والترع و120 طن أتربة و610 أطنان مخلفات بلدية وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية وبمدينة طلخا، وذلك بمشاركة 18 وحدة محلية شملت مراكز ومدن ميت غمر وأجا والمنصورة والسنبلاوين وبني عبيد وتمي الأمديد ومحلة الدمنة وشربين وبلقاس ودكرنس ومنية النصر وميت سلسيل والكردي وحي شرق  حي غرب المنصورة، بالإضافة لمعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل.. 

ومن جانبه أوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أن الحملة باشرت أعمالها بإشراف ومتابعة عصام حجاج مدير عام الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار وبمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة، مضيفا أنه استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة ورحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا لمتابعة تنفيذ أعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى بنطاق المنطقة المركزية وبنطاق مدينة ومركز طلخا حيث تم المرور علي جميع القطاعات  بجميع المناطق، موضحا أن العمل بالحملة استمر بمشاركة عدد 190 معدة نظافة ما بين لودر وسيارات نقل قلاب حموله 1 و5 و10 و20 و25 طن قلاب وعدد من المكنسيات وسيارات مياه وذلك بإشراف نواب رؤساء المراكز المشار إليها.. 

وقال رئيس جهاز النظافة إن أعمال الحملة بنطاق المنطقة المركزية شملت إخلاء المقلب العشوائى برشاح جديله نهائيا وتم غسيل أرصفة شارع الجيش وتشغيل المكنسيات بشارع الجيش وقناة السويس وعبد السلام عارف والمشاية والطريق السريع  وكوبري سندوب وصيانة السور الحديدي ولحامه بشارع الجمهورية وتقليم الأشجار داخل محيط مستشفى الصدر وحديقة شجرة الدر وشارع الجمهورية وميدان 30 يونيو وتم رفع المخلفات الصلبة من طريق ترعة المنصورية ونهاية شارع الجمهورية  بمدخل مدينة المنصورة كفاءة النظافة العامة بالطريق السريع.

 و كوبري سندوب وشارع عبد السلام عارف والترعه وأحمد ماهر وعزبة الشحاتين ومحمد فتحي والطميهي والمدير والسلخانه والجلاء وكلية آداب والنخلة والصدر والعبور والمجزر وسندوب ومبارك وأبو الليل والجيش وقناة السويس ورشاح جديلة وطريق ترعة المنصورية والدراسات وبهرند وسعد الشاذلي ومساكن الشناوي وفخر الدين خالد وسعد زغلول وتوشكي وابن زيد والحسيني وفي نطاق مدينة طلخا وتم رفع ناتج تطهير شارع المقابر بالمدينة طلخا ورفع مخلفات القمامة بطريق المعاهدة بنطاق مدينة طلخا وأشار أنه خلال أعمال الحملة تم ضبط سيارة تقوم بإلقاء مخلفات مصانع علي الطريق السريع وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنها فورا..

وقد أكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول...

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احتياجات المواطن احتياجات المواطنين التنمية الاقتصادية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القطاعات الخدمية شرق المنصورة محمد أمين رئيس حى غرب المنصورة مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية المحلية

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