الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رفع 2600 طن قمامة خلال حملات نظافة مكبرة بالبحيرة (صور)

رفع 2600 طن قمامة
رفع 2600 طن قمامة خلال حملات نظافة مكبرة بالبحيرة، فيتو

 شهدت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة تنفيذ عدة حملات نظافة مكبرة، أسفرت عن نقل 2600 طن قمامة ومخلفات من المقالب الوسيطة لمصانع التدوير الواردة من كافة الهندسات، بالإضافة إلى إزالة الأتربة من جانبي الطرق.

رفع 2600 طن قمامة خلال حملات نظافة مكبرة بالبحيرة، فيتو
رفع 2600 طن قمامة خلال حملات نظافة مكبرة بالبحيرة، فيتو
رفع 2600 طن قمامة خلال حملات نظافة مكبرة بالبحيرة، فيتو
رفع 2600 طن قمامة خلال حملات نظافة مكبرة بالبحيرة، فيتو

 وفى ذات السياق قامت الوحدات المحلية بمراكز رشيد والدلنجات ودمنهور بمتابعة أعمال ري الحدائق العامة بمداخل المدن وقص وتقليم الأشجار والنخيل وري المزروعات وزراعة الأشجار بالشوارع الرئيسية والفرعية لظهور المدينة بالمظهر اللائق.

Advertisements

وضمن جهود محافظة البحيرة للاستعداد لموسم الشتاء وسقوط الأمطار، فقد قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتطهير وتسليك صفايات المطر، لتجنب حدوث أي اختناقات أو تجمعات مائية في حال هطول الأمطار.

وشددت نائب محافظ البحيرة على استمرار تنفيذ حملات النظافة على مدار اليوم بالتنسيق مع  كافة رؤساء المراكز ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك فضلًا عن استمرار أعمال تشجير الشوارع والميادين بالقرى للحصول على مظهر حضاري وجََمالي لائق.

رفع 2600 طن قمامة خلال حملات نظافة مكبرة بالبحيرة، فيتو
رفع 2600 طن قمامة خلال حملات نظافة مكبرة بالبحيرة، فيتو

 

رفع 2600 طن قمامة خلال حملات نظافة مكبرة بالبحيرة، فيتو


 يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل لخلق بيئة نظيفة للمواطنين أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة أن المحافظة تولى اهتمامًا بالغًا بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير، وذلك للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذى يليق بها.

txt

موعد إجراء قرعة الحج فى البحيرة والغربية وبنى سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البحيرة حملات نظافة نائب محافظ البحيرة دمنهور 2600 طن قمامة

مواد متعلقة

محافظة البحيرة تطلق قافلتين سكانية وطبية (صور)

مبادرة شباب بهوية وطنية تجوب مراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

البيئة تعقد عددا من ندوات التوعية مع الطلاب بالمدارس فى قرى محافظة البحيرة (صور)

استمرار تنفيذ مبادرة "شباب بهوية وطنية" بمراكز محافظة البحيرة (صور)

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يعلن الاستجابة لمتطلبات عدد من المصانع القائمة وتوسعاتها ببورسعيد

موعد ومكان جنازة ليلى صديق طليقة مدحت صالح

عليه العوض في الفن المصري، ماجدة خير الله توجه رسالة للمدافعين عن بيومي فؤاد

51 عامًا على عرض فيلم أنف وثلاث عيون.. أثار أزمة رقابية مدوية وأغضب إحسان عبد القدوس من توفيق الحكيم

نهائي الدوري الأفريقي، ندالا حكما لمباراة الوداد المغربي وصن داونز

كواليس الجلسة الأخيرة بين مسؤولي نادي الزمالك وفتوح (فيديو)

الإعدام شنقا لمتهمين والمشدد 15 سنة لسيدة في قضية طبيب الساحل

السيسي: رغم التحديات والظروف الصعبة التى تواجه المنطقة لم ندخر جهدا لدعم جنوب السودان

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر الطماطم في سوق العبور

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 6-11-2023

أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 6-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

6 نصائح من جهاز حماية المستهلك للشراء في الجمعة البيضاء (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء إنجاب الولد، 25 دعاء للرزق بالمولود الذكر

تفسير رؤية المسدس في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل ومساعدة المحتاجين

الإفتاء توضح كيف حث الشرع الشريف على الصبر على البلاء وإن طال وقته

المزيد
الجريدة الرسمية