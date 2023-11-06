رفع 2600 طن قمامة خلال حملات نظافة مكبرة بالبحيرة (صور)

شهدت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة تنفيذ عدة حملات نظافة مكبرة، أسفرت عن نقل 2600 طن قمامة ومخلفات من المقالب الوسيطة لمصانع التدوير الواردة من كافة الهندسات، بالإضافة إلى إزالة الأتربة من جانبي الطرق.

رفع 2600 طن قمامة خلال حملات نظافة مكبرة بالبحيرة، فيتو

رفع 2600 طن قمامة خلال حملات نظافة مكبرة بالبحيرة، فيتو

رفع 2600 طن قمامة خلال حملات نظافة مكبرة بالبحيرة، فيتو

رفع 2600 طن قمامة خلال حملات نظافة مكبرة بالبحيرة، فيتو

وفى ذات السياق قامت الوحدات المحلية بمراكز رشيد والدلنجات ودمنهور بمتابعة أعمال ري الحدائق العامة بمداخل المدن وقص وتقليم الأشجار والنخيل وري المزروعات وزراعة الأشجار بالشوارع الرئيسية والفرعية لظهور المدينة بالمظهر اللائق.

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وضمن جهود محافظة البحيرة للاستعداد لموسم الشتاء وسقوط الأمطار، فقد قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتطهير وتسليك صفايات المطر، لتجنب حدوث أي اختناقات أو تجمعات مائية في حال هطول الأمطار.

وشددت نائب محافظ البحيرة على استمرار تنفيذ حملات النظافة على مدار اليوم بالتنسيق مع كافة رؤساء المراكز ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك فضلًا عن استمرار أعمال تشجير الشوارع والميادين بالقرى للحصول على مظهر حضاري وجََمالي لائق.

رفع 2600 طن قمامة خلال حملات نظافة مكبرة بالبحيرة، فيتو

رفع 2600 طن قمامة خلال حملات نظافة مكبرة بالبحيرة، فيتو

رفع 2600 طن قمامة خلال حملات نظافة مكبرة بالبحيرة، فيتو



يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل لخلق بيئة نظيفة للمواطنين أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة أن المحافظة تولى اهتمامًا بالغًا بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير، وذلك للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذى يليق بها.