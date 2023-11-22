تحرير 23 محضر إشغال و11 نظافة عامة خلال حملات تفتيش بالأقصر

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

وجاء ذلك بناء على تكليفات اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.

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وشنت شرطة المرافق حملتين صباحية ومسائية بمدينة الأقصر، لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين.

وأوضح العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق أن الحملتين استهدفتا مناطق أبوالحجاج، وأبوالجود، ومعدية الأهالي، وشرق السكة، والسوق السياحي، وسوق الصنايع.

واسفرتا عن تحرير ٢٣ محضر إشغال، و٨ محاضر باعة جائلين، و١١ محضر نظافة عامة، وضبط عدد ٤ ميكروفون تسبب إزعاج، و١٧ محضر مضبوطات متنوعة، و٤٢ محضر إزالات إدارية.

وجاء ذلك بالتنسيق مع مسئولي مركز ومدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور على الشرابى رئيس مجلس مدينة الأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.