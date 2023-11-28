الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

رئيس جامعة عين شمس يستقبل مدير المكتب التعليمي والتكنولوجي بالسفارة الصينية

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

استقبل الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس،  لو شون شنغ الوزير مفوض التعليمي مدير المكتب التعليمي والعلمي والتكنولوجي بالسفارة الصينية لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة عين شمس والجامعات الصينية في التخصصات العلمية المختلفة، وذلك بحضور أ.د. ناصر عبد العال وكيل كلية الألسن ومدير معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس،وأ.د شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة.

Advertisements

رئيس جامعة عين شمس يستقبل الوزير مفوض التعليمي مدير المكتب التعليمي والعلمي والتكنولوجي بالسفارة الصينية

وقد استهلّ لو شون شنغ حديثه بتقديم تهنئة السفارة الصينية بالقاهرة للسيد. أ.د. رئيس الجامعة بمناسبة تولي  منصب رئيس الجامعة متمنيا لسيادته التوفيق والسداد، ثم استعرض التعاون العلمي بين جامعة عين شمس وعدد من الجامعات الصينية في قطاع العلوم  الهندسية والعلوم الطبية والعلوم الإنسانية خلال السنوات الماضية، مؤكدا على رغبة وزارة التعليم الصينية على تعزيز وتطوير التعليم التعاون مع جامعة عين شمس بعد الزيارة الناجحة التي قام بها تشن جيا نائب وزير التعليم الصيني في أكتوبر الماضي والتي تعرف من خلالها على الإمكانات والموارد المادية والبشرية الهائلة لجامعة عين شمس والبرامج العلمية في التخصصات المختلفة.

جامعة عين شمس 

من جانبه أكد الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة على رغبة الجامعة في التوسع في تعزيز التعاون مع الجامعات الصينية في التخصصات العلمية الأخرى مثل الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والتجارة والاقتصاد وطب الأسنان وبخاصة في مجال تدريب وتنمية الموارد البشرية التي تُعد قاطرة التنمية في الدولة.

وتم الاتفاق على دعم التدريب للطلاب وشباب الباحثين في مجال الحاسبات والمعلومات في الشركات الكبرى في الصين، حيث وعد الوزير مفوض بمخاطبة الجامعات الصينية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والحاسبات التي تقوم بدورها بفتح المجال أمام الطلاب الراغبين في التدريب من خلال الاتفاقيات المبرمة مع  المؤسسات المتخصصة في الصين.

وأكد الطرفان على الاستعداد للاحتفال العام القادم ٢٠٢٤ بمناسبة ذكرى مرور عشر سنوات على تأسيس العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين وبخاصة في التعاون في المجال الأكاديمي والبحثي.

وزير التعليم العالي يبحث مع رئيس الكلية الملكية للجراحين إنشاء فرع في مصر

جامعة عين شمس تستقبل مسئول برنامج التبادل الأكاديمي برومانيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة عين شمس الجامعات الصينية السفارة الصينية بالقاهرة العلوم الهندسية رئيس جامعة عين شمس معهد كونفوشيوس نائب وزير التعليم الصيني وزير التعليم الصيني

مواد متعلقة

رئيس جامعة حلوان: النجاح يحتاج إلى الإيمان بالأفكار والذات

جامعة عين شمس تستقبل مسئول برنامج التبادل الأكاديمي برومانيا

الأكثر قراءة

من هو خوسيه لويس سييراالمرشح لتدريب الزمالك

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 28-11-2023

بيان عاجل من الحكومة بشأن وجود تشكيل عصابي يهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم

6 فئات محرومة من أداء مناسك الحج، تعرف عليهم

ساويرس يرد على رسالة نتنياهو للعرب: هما يدمروا وإحنا ندفع

تأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي بتهمة تزوير التوكيلات الرئاسية لـ 9 يناير

تنبيه عاجل من التعليم للمعلمين بمدارس لجان الانتخابات الرئاسية 2024

الموت يفجع عضو فريق المدفعجية

Advertisements

منوعات

المزيد

آثار مسروقة من أيام الدولة العثمانية، سوناك يرفض إعادة كنوز اليونان

الخطر قادم من خفاش وفأر وخنزير، 4 فيروسات تسبب الوباء الجديد

سجل سلامة أمازون في خطر، و7 آلاف دولار فقط تعويض الوفاة

ماسك شارحا تغريدة عن الأهرامات: "تذهلني"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 28-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق

أسعار الجبس اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

منح مقدمة للعمالة غير المنتظمة لعام 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى وفاتها، 10 أحاديث في مناقب السيدة فاطمة ابنة رسول الله

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية