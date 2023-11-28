الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

جامعة عين شمس تستقبل مسئول برنامج التبادل الأكاديمي برومانيا

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

 استقبل مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس زيارة من أدريانا بيترسكو مدير مكتب التبادل الأكاديمي (ايراسموس بلس ) بجامعة جالاتي (رومانيا)، فى إطار اتفاقية التعاون ايراسموس بلس بين الجامعتين للتبادل العلمي والثقافي وتطوير برامج بحثية مشتركة وبرامج دراسية للدراسات العليا وأيضًا تبادل الطلاب، الأساتذة، الباحثين، والإداريين.

جامعة عين شمس تستقبل مسئول برنامج التبادل الأكاديمي ايراسموس بلس  بجامعة "دوناريا دي چوس" جالاتي (رومانيا)

 ورافقت الدكتور نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير، ادريانا بيترسكو في جولة تفقدية بمقر المركز بمبني IHUB وبصحبتها ‏من إدارة المنح والمشروعات كلًا من الدكتورة نهي الرافعي، ‏نائب مدير الإدارة ومنسق اتفاقيات ايراسموس بلس بجامعة عين شمس والدكتور عزيز شاكر، مساعد منسق اتفاقيات ايراسموس بلس.

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جامعة عين شمس 

وأشادت مسؤولة مكتب Erasmus+ بجامعة جالاتي (رومانيا) بالتدريبات التي يعقدها المركز وخاصة برنامج "الإدارة الجامعية والقيادة "، وهو البرنامج المؤهل لشغل وظيفة عميد كلية أو معهد بالجامعات المصرية، وأيضًا برنامج "لغة الإشارة" لموظفي الهيئة القومية للبريد المصري ضمن المبادرة الرئاسية لدمج ذوي الهمم وأبدت تطلعها لنقل تلك التجارب إلى جامعة جالاتي برومانيا.

جاءت تلك الزيارة ضمن جدول أعمال الزيارات التبادلية لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة ومركز التدريب والتطوير وبعض من كليات الجامعة ‏ومتحف الزعفران في إطار اتفاقية ايراسموس+ المشتركة بين الجامعتين.

وفي سياق آخر اختتمت فعاليات الهاكاثون الأول للإبتكار وريادة الأعمال بـ جامعة عين شمس تحت عنوان "عالم واحد، أهداف واحدة للتنمية المستدامة"، تحت رعاية رئيس جامعة عين شمس الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين وحضور نائب رئيس الجامعة أ.د. غادة فاروق.

وشرع مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة ASU-iHub بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالجامعة متمثلة في إدارة النشاط العلمي والتكنولوچي في إطلاق الهاكاثون مطلع شهر سبتمبر وهو ما يعد تجربة استثنائية للأنشطة الطلابية من التخصصات المختلفة للمشاركة في حدث واحد لإيجاد حلول مبتكرة تحقق التنمية المستدامة، وتظهر عقلياتهم الإبداعية، وتعزز قدراتهم القيادية والعملية، كل ذلك في إطار رؤية مصر 2030.

البابا تواضروس يلتقي كهنة عين شمس وحلمية الزيتون

ختام فاعليات الهاكاثون الأول للابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

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عين شمس البابا تواضروس الهيئة القومية للبريد المصري المبادرة الرئاسية جامعة عين شمس دمج ذوي الهمم

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