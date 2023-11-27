«روح الروح» تبكي العالم رغم الهدنة، النشطاء يستقبلون استشهاد ريم في حضن جدها بالدموع (فيديو)

روح الروح، لا يزال أصداء مقطع فيديو جد الطفلة ريم، أبو ضياء، وهو يودع حفيدته ريم "روح الروح"، التي استشهدت عندما قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في قطاع غزة، لا يزال يحتل الصدارة في العالم، الذي بكي تأثرًا بتوديع الجد لحفيدته وهو يحتضنها ويلعب معها، وكأنه يريد أن يوقظها من غفوتها.

وداع الجد لحفيدته ريم يثير أحزان العالم

مقطع روح الروح أثار أحزان العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الغرب وفي العالم العربي، فطريقة وداع الجد لحفيدته كانت من أغرب ما شاهد العالم، فقد ودعها بالابتسامة، ولم يجد إلا كلمات "روح الروح" للتعبير عن حبه لحفيدته ريم وحفيده طارق لحظة وداعهما.

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روح الروح ري وجدها أبو ضياء، فيتو



بداية حكاية روح الروح كانت من خلال مقطع فيديو، ظهر فيه الجد أبو المنذر نبهان أو أبو ضياء، كما يطلق عليه، وهو يحتضن حفيدته ريم، ابنة ابنته، التي لا يتعد عمرها أربع سنوات، كان يحتضنها ويحاول إفاقتها بذقنه يداعبها تارة، وينظر إلى وجهها تارة أخرى، يفتح عينيها ويقبلها، يحاول أن يتحدث معها، لكنها لا تنطق، يهزها ثم يحتضنها بشدة، وينظر إليها قائلًا إنها "روح الروح"، أسلمت الطفلة ريم روحها إلى بارئها، استشهدت وشقيقها الصغير طارق، 3 سنوات، عندما قصف الاحتلال الغاشم منزلهم.

روح الروح الشهيدة النائمة

حكى أبو ضياء عن لحظة ألمه بفقد حفيديه ريم وطارق، أو كما يطلق عليهما روح الروح، فقد كانت لحظة صادمة له عندما تم قصف منزله، ليستشهد أبناء ابنته طارق وريم، فقد كانت العائلة نائمة في لحظة القصف، الذي أسفر عن إصابة أبناء أبو ضياء ومنهم ابنته، والدة ريم وطارق، التي تعالج في المستشفى حاليًا.



يقول جد ريم: "في البداية لم أكن أصدق أن ريم قد استشهدت، اعتقدت أنها وحفيدي طارق نائمين، كنت أحاول إيقاظها، لكن دون جدوى، استسلمت للأمر ولا أدري كيف خرجت منى كلمة "روح الروح"

صورة لروح الروح ريم وجدها بالذكاء الاصطناعي، فيتو



وتابع جد ريم حكايته مع مقطع فيديو روح الروح: "بعد تكفينهما وأنا أحاول أن أمسح على وجه حفيدتي ريم بـ المحلول الملحي من أثر غبرة القصف، سقط منها حلقها، وهو أعلقه في جيبي أنه آخر ما تبقى من ريم".

لم يفارق ريم حفيدته المحبوبة

حاول جد ريم إخفاء دموعه، لكنه لم يتمكن وبكى، قائلًا: "لم أفارق ريم فقد كانت حفيدتي المحبوبة، فهي ابنة بنتي وتعيش معي في نفس المنزل، وتوقظني كل يوم، أسير معها وأحاول تلبية طلباتها هي وشقيقها طارق، لكنهم ماتا، أزورهما في القبر كل يوم، مات جسدهما لكن أرواحهما باقية معنا".

Zionists have been deliberately committing genocide against the Palestinian people for 75 years.



There is an expression among Zionists in Israel: mowing the lawn.



According to Zionists, mowing grass is a term used at certain times to describe genocide against the Palestinian… pic.twitter.com/icvonof4hk — Torah Judaism (@TorahJudaism) November 27, 2023



لحظة وداع الجد لريم أبكت العالم كله، وخرج العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الغرب وهم يبكون تأثرًا بمشهد الوداع، غير مصدقين ثبات جد ريم لحظة توديعه جسد حفيدته الصغيرة، وأكد النشطاء أن هذا المشهد لن يغادر ذاكرتهم مدى الحياة.

في حين أكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من الدول العربية أن بطولة وثبات جأش جد ريم علمتهم أن يقفوا صامتين أمام آلامهم، لأن ألم أهل غزة هو الأكبر، وأنهم يتعلمون من أهل غزة دروسًا في الصبر وثبات العقيدة.

جد ريم يعطي درسًا في الصبر والإيمان للعالم

قال محمد حسن غويلة عن روح الروح: " دروس عملية من جامعة طوفان الأقصى.. شاهدنا درس روح الروح فى الصبر والإيمان بالقدر.. ودرس ماتعيطش يازلمة فى التوحيد والعقيدة.. ودرس أبو عبيدة في الإعلام.. ودرس رجال المقاومة فى الجهاد ودرس الدعاء من أمهاتنا فى غزة.. ودرس الشجاعة من الأطفال.. ودرس الإيثار من كل الأهالي.. ودرس أوصاف المنافقين."



وعبر لميوناري عن حزنه فقال: "ليتني مادخلت التيك توك ولا شفت مقطع روح الروح لأنه دمر نفسيتي".

وقال سليمان: "لن انسى هذا الرجل...أجنبية تبكي تأثرا من مشهد "روح الروح " في وداع الطفلة الشهيدة ريم"

مشهد روح الروح تكرر في مذبحة دير ياسين

وعلقت زهراء العاملية قائلة: "كلنا شفنا صورة الجد وهو يودِّع حفيدتُه أو كما أسماها "روح الروح" وقبل 75 سنة بالضبط التُقِطت نفس الصُورة في #القدس في مجزرة دير ياسين التي كانت عملية إبادة جماعية كما يحدث الآن في غزة. لذلك لا يتجرأ أحدٌ في العالَم ويَقول حمــاس من بدَأت الحرب فالإبادة تمارس علينا منذ 75 سنة"

روح الروح صورة لمذبحة دير ياسين منذ 75 عامًا، فيتو



وقالت أماني فكري: "روح الروح حتي الذكاء الاصطناعي ماقدرش يتخيل الواقع المرير"

ورد زعتر قائلًا: "مـا اقـوى هذا الرجـل يا ناس! #روح_الروح".

العالم يحاول تجاوز مشهد روح الروح

أما رياض كيشي فقال: "هو جدها لقد فقدها في الحرب يحاول اللعب معها على أمل أن تظل على قيد الحياة وقال هي روح روحي.. ما تريده من أي وقت مضى أحضر لها"

⬅️ أسرار الإله في خلقه 💥

👈 تبكي هي الأخرى على: روح الروح 🥹💥💥‼️ pic.twitter.com/WoJ75X5lgq — We Win ( MOHAMED) (@WeWin12515028) November 26, 2023

وعلق مناف عبد الله قائلًا: "لماذا سماها ( روح الروح ) لأنها حفيدته ليست ابنته. سُئل علي بن أبي طالب: هل هناك أشد من الموت؟ قال نعم: فقد الأحبة. والله إن هذا لهو البلاء المبين. محاولات التعافي من فيديو "روح الروح" صعبة، تكاد تكون مستحيلة. أنا صارلي أيام أحاول أتجاوز المشهد وغير قادر الحقيقة، وازداد الأمر سوءً بعد ما حاولنا نتواصل مع المصورين الفلسطينيين الذين صوروا الفيديوهات وتعاملوا مع الموقف عن قرب، وتم التواصل مع الصديق العزيز، الصحفي المجتهد، أحمد مصطفى، تفاصيل إضافية تزيد الحكاية دراما ومأساة فوق الاحتمال، تدفعك لنقد العالم كله، خاصة لما عرفنا إن الشخص اللي معاها هو جدها وليس والدها، ولذلك استخدم جملة "روح الروح" كتعبير مثالي يلخص علاقته بالطفلة البريئة اللي كان محتضنها ويداعبها، كما لو كانت على قيد الحياة."

مشهد ريم يحاصر النشطاء

وتابع مناف قائلًا: "والأكثر من ذلك، إنه وقبل نقلها إلى مثواها الأخير، مسح جبينها بمنديل معطر، وعمل لها غُصن في شعرها، اللي نسميها (ضفيرة) وسمونها عندهم (تجديل الشعر)، وهذي عادة هناك يسونها في المناسبات السعيدة، لما البنت تريد تطلع في أجمل صورة، وكأنه يجهزها لاحتفالية أو ما شابه، ثم حملها وبدأ يلاعبها ويرفعها في الجو ويتلقفها ويبوس خدها. هذا كله لم تنقله العدسات، لكن المصورين وشهود العيان، قالوا علشان يكون مشهد كهذا كفيل إنه يطارد الواحد لفترة لا بأس بها، في اليقظة والأحلام، دون مفر، كأني حرفيًا "أحاصر شبحًا يحاصرني"، ودون قدرة على الاختباء أو الهرب، فلا مجال حتى أن أقول للسائق "أنزلني هنا" مهما تعبت من السفر."

متأثرة بمشهد "روح الروح":



"لا أعرف من شاهد هذه اللقطة، لكنه شيء سيستقر في رأسي لبقية حياتي، هناك مجموعة من الأشخاص يقومون بتجهيز الأطفال الذين قتلوا وكان يقف هناك ويحملها ويغمرها بذلك الحنان، ويمسح بلحيته على جبينها" 💔#طوفان_الأقصى#فلسطين_الان#النصر_الاخدود #كتائب_االقسام… pic.twitter.com/ioqbCS4QNg — ابوالشمقمق 🇰🇼 (@m69mf) November 27, 2023

روح الروح شاهدًا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي

وقال فوزي العجي" "لن ينسى العالم الفيديو الذي حضن فيه أبو المنذر نبهان حفيدته ريم وودعها قبل تكفينها وسيبقى شاهدًا على مجازر بني صهيون في #غزة مدى الحياة. شاهد ردة فعل البعض وحديث أبو المنذر نبهان عن "روح الروح"

استشهاد أطفال غزة، فيتو



أما أبو الشمقمق فقال عن السيدة الأجنبية التي تأثرت بمقطع فيديو روح الروح قال: "متأثرة بمشهد "روح الروح": "لا أعرف من شاهد هذه اللقطة، لكنه شيء سيستقر في رأسي لبقية حياتي، هناك مجموعة من الأشخاص يقومون بتجهيز الأطفال الذين قتلوا وكان يقف هناك ويحملها ويغمرها بذلك الحنان، ويمسح بلحيته على جبينها"