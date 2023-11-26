الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

استشهاد فلسطيني وسط غزة بقصف للاحتلال الإسرائيلي رغم الهدنة

مسيرة إسرائيلية،
مسيرة إسرائيلية، فيتو

قصفت مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مخيمًا للاجئين وسط غزة ما أسفر عن استشهاد مزارع، على الرغم من الهدنة الإنسانية التي يتم تنفيذها الآن واتفاق وقف إطلاق النار الجاري بين حماس والاحتلال لمدة 4 أيام.

شهيد و8 جرحى جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لمنزل في مخيم جنين

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد شاب فلسطيني وأصيب 8 آخرون جراء استهداف مسيرة إسرائيلية منزلا في مخيم جنين في الضفة الغربية الليلة الماضية.

ووفقا للهلال الأحمر الفلسطيني فإن القصف أسفر عن استشهاد الشاب أسعد علي الدمج ووقوع 8 إصابات إحداها خطيرة، كما اعتقلت قوات الاحتلال مصابين من سيارة الإسعاف خلال نقلهم لتلقي العلاج.

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وتداول ناشطون مقاطع فيديو توثق حجم الضرر الذي لحق بالمخيم جراء القصف.

وفي مدينة البيرة بالضفة الغربية استشهد الفتى محمد رياض صالح (16 عاما) الليلة الماضية، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار عليه في منطقة جبل الطويل عند مدخل مستوطنة بساجوت ومنعت طواقم الإسعاف من إنقاذه.

وكان 4 فلسطينيين استشهدوا مساء السبت برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة إلى 238 فلسطينيا إضافة إلى مئات الجرحى، فيما بلغت الاعتقالات نحو 3 آلاف في مناطق الضفة.

صفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال

وتسلمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي القائمة الثالثة بأسماء الاسرى المنتظر الإفراج عنهم اليوم الأحد، وفقا لما أعلنته فضائية العربية الحدث ووسائل إعلام أخرى.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية في وقت سابق، عن 39 معتقلا، بينهم 6 سيدات و33 طفلا، عند سجن "عوفر" العسكري" في بلدة بيتونيا غربي مدينة رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في مدينة القدس، وذلك ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين بين حماس وإسرائيل بموجب اتفاق الهدنة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، إن حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، نقلت عددا من المعتقلين المفرج عنهم، من سجن عوفر العسكري إلى بلدية البيرة، في حين تم الإفراج عن المعتقلات المقدسيات وعددهن 5 وطفل، من معتقل "المسكوبية"، حيث كانت عائلاتهم باستقبالهم.

واستقبل مئات المواطنين، المعتقلين المفرج عنهم في ساحة بلدية البيرة، مرددين الشعارات المهنئة بالإفراج عنهم، وأخرى داعية إلى الإفراج عن كافة المعتقلين في سجون الاحتلال، بحسب وفا.

بينهم قائد لواء شمال غزة، كتائب القسام تعلن استشهاد 4 من مسئوليها العسكريين

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