الإثنين 27 نوفمبر 2023
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اقتصاد

3.86 % انخفاضا بالرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال سبتمبر 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، فيتو

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  اليـــوم الاثنين البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر سبتمبر 2023.  


وحدث الجهاز منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي، وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.
 

الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية

بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 100.86 خلال شهر سبتمبر 2023 (أولـي) مقابل 104.91 خلال شهر أغسطس 2023(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 3.86٪.

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الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيتو


الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا

• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة الورق ومنتجاته 71.94 خــــــلال شـــهــــر سبتمبر2023 مــقــــارنـــة بشـــهـــر اغسطس 2023 حيــــث بلــــغ 70.31 بنســــبــــة ارتــــفــاع قــدرهـــا 2.32٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

• بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 118.28 خــــلال شــهـــر سبتمبر2023 مقــــارنة بشهـــر أغسطس 2023 حيـث بـلـــــغ 114.76 بنــسـبـــة ارتفـــاع قـدرهــــا 3.07٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

 

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الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضا

• بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة الأجهزة الكهربائية 112.51 خــــلال شهــر سبتمبر 2023 مقــارنة بشــهــر أغسطس2023 حيــث بلــــغ 128.09 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 12.16٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

• بلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة معدات النقل 87.68 خـــلال شهــــر سبتمبر2023 مقـــارنـــة بشــهر أغسطس 2023 حــيــث بــلــغ 117.90 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 25.63٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

 

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