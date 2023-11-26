جهاز الإحصاء: تراجع نسبة ختان الإناث إلى 12%

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، عن انخفاض نسبة الإناث المختونات في الفئة العمرية من (0 - 17 سنة) من 18 % عام 2014 إلى 12% عام 2021.

وقال التقرير: إن نسبة الفتيات اللاتي تنوي أمهاتهن أن يتم ختانهن في المستقبل في الفئة العمرية من (0 - 17 سنة) بلغت 13.6%.

قومي المرأة بالبحيرة يطلق حملة للتوعية بخطورة ختان الإناث

من جانب آخر، واصل فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد، حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان"، حيث تهدف الحملة إلى توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة، وأنه ليس من العبادات وكذلك رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة والآثار النفسية، والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.

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وجاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وفي إطار القضاء على ختان الإناث ورفع الوعي المجتمعي حول العنف الذي تتعرض له المرأة.

واستهدفت الحملة 15000 سيدة، بإجمالي 4250 زيارة بنطاق 5 مراكز، وذلك من خلال أعضاء فروع ورائدات المجلس بالمحافظة وميسرات المجلس والمتطوعات بالإضافة إلى القيادات الدينية والأئمة والقساوسة، والواعظات، والراهبات.

جدير بالذكر أن حملة طرق الأبواب أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

المؤشرات الإحصائية للأطفال وفقًا لإحصاءات الجهاز

عدد الأطفال الأقل من 18 سنة وفقًا لإسقاطات السكان؛ فلقد حدث انخفاض طفيف في نسبة الأطفال أقل من 18 سنة من إجمالي السكان بين عامي (2022 و2023) حيث انخفضت النسبة من 38% إلى 37.7%.

بلغ عدد الأطفال في مصر 39.6 مليون طفل (20.3 مليون من الذكور بنسبة 51.3%، 19.3 مليون من الإناث بنسبة 48.7%) وذلك في منتصف 2023.

الأطفال في المدارس، فيتو

نسب التسرب من التعليم في المراحل التعليمية

بلغت نسب التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائية عام (2020/2021) 0.20% مقارنة بـ 0.23% عام (2021/2022)، وترتفع نسب التسرب من التعليم في الذكور حيث بلغت 0.27% مقابل 0.18% للإناث.

وارتفعت نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الإعدادية من 0.87% عام (2020/2021) لتسجل 1.73 عام (2021/2022)، وترتفع نسب التسرب من التعليم في الإناث حيث بلغت 1.87% مقابل 1.6% للذكور.

كثافة الفصول في مراحل التعليم

تمثل كثافة الفصل إحدى مؤشرات قياس جودة التعليم وقد بلغت كثافة الفصل في التعليم قبل الابتدائي العام تقريبا 30 تلميذا/فصلا، وبلغت كثافة الفصل في التعليم الابتدائي العام 51 تلميذا/فصلا تقريبا. كما بلغت كثافة الفصل في التعليم الإعدادي العام 48 تلميذا/فصلا.

معدل وفيات الأطفال

بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 22.7 لكل ألف مولود عام 2022، ويرتفع المعدل في الذكور مقارنة بالإناث.

الأطفال في الحضر أقل احتمالًا للوفاة عن الأطفال في الريف، حيث يرتفع معدل وفيات الأطفال في الريف ليسجل 24.3 لكل ألف مولود مقارنة 20 لكل ألف مولود بالحضر.

حصول الطفل على المكملات الغذائية

يعتبر حصول الطفل على المكملات الغذائية أحد العوامل المؤثرة على الحالة التغذوية للأطفال، وارتفعت نسبة الأطفال في العمر من 6-23 شهر الذين استهلكوا أطعمة غنية بفيتامين أ عام 2021 بنسبة 69% مقارنة بـ 61.1% عام 2014.

ارتفعت نسبة الأطفال في العمر من (6-23 شهرا) الذين يستهلكون أطعمة غنية بالحديد لإجمالي الجمهورية عام 2021 بنسبة 60% بينما في عام 2014 كانت النسبة 53.1%.

مؤشرات عمالة الأطفال

انخفضت نسبة عمالة الأطفال في العمر (5 -17 سنة) الذين قاموا بأنشطة اقتصادية أو أعمال منزلية حيث سجلت 4.9% عام 2021 مقارنة بـ 7% في عام 2014، وبمقارنة نسبة عمالة الأطفال بين الذكور والإناث اتضح أن نسبة عمالة الأطفال في الذكور هي الأعلى حيث بلغت 6.8% مقابل 2.8% للإناث عام 2021.

الرعاية الاجتماعية للأطفال

ارتفع عدد دور الحضانة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي الى 25.2 ألف دار، كما بلغ عدد الملتحقين بها حوالي 1.5 مليون طفل وذلك في عام 2022.

بلغ عدد الحضانات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 43 دار، كما بلغ عدد الملتحقين بها 507 طفل وذلك في عام 2022.

بلغ عدد الأسر المستفيدة من معاش الأيتام من وزارة التضامن 9438 اسرة، كما بلغت القيمة المنصرفة لهم حوالي 38 مليون جنيه.

بلغ عدد الأسر المستفيدة من معاش الطفل المعاق من وزارة التضامن 2591 اسرة، كما بلغت القيمة المنصرفة لهم حوالي 12 مليون جنية.

الرعاية الثقافية للأطفال

بلغ عدد أندية الطفل 359 ناديا من إجمالي الجمهورية وبلغ عدد الأطفال المستفيدين منها 13.8 ألف طفل.

بلغ عدد مكتبات الأطفال 499 مكتبة من إجمالي الجمهورية وبلغ عدد الأطفال المستفيدين منها 22.9 ألف طفل.

بلغ عدد حدائق الأطفال 53 حديقة في إجمالي الجمهورية وبلغ عدد الأطفال المستفيدين منها 55.3 ألف طفل.

جهود الدولة لحماية ورعاية حقوق الطفل

تهتم الدولة بالأطفال بشكل كبير حيث يعتبر الطفل هو اللبنة الأساسية لبناء الأجيال المستقبلية ويتجلى هذا الدور من خلال القيام بالعديد من المبادرات والتي منها:

أطلقت وزارة الاتصالات، مبادرة أشبال مصر الرقمية في مايو 2022 من أجل إعداد جيل متميز من النشء قادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

تستهدف المبادرة تنمية المهارات التكنولوجية لعدد 3 آلاف طالب من المتفوقين بكافة المدارس المصرية في جميع المحافظات وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة محليًا ودوليًا في العلوم التكنولوجية المختلفة لتغطية النواحي العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية.

تم إطلاق تطبيق إلكتروني "إتكلم عربي" ضمن فعليات مبادرة رئاسية تحت عنوان "إتكلم عربي" التي أطلقت في ديسمبر عام 2020 لربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية وتستهدف المبادرة الفئات العمرية من 3 إلى 6 سنوات كمرحلة أولى، ومن 6 إلى 12 سنة مرحلة ثانية، ومن 12 إلى 18 سنة مرحلة ثالثة.

أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة جديدة تحت شعار "من إنسان لإنسان" ترتكز المرحلة الأولى من المبادرة على مشاركة الأطفال في تجهيز المساعدات الموجهة لفلسطين، وتأتي تحت شعار “من طفل لطفل، حيث تستهدف هذه المبادرة رفع التوعية لدى الأطفال والنشء حول أهمية القضية الفلسطينية ودور مصر القيادي في دعمها على مدار التاريخ.

وقد أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة المرحلة الثانية من مبادرة تمكين الطفل المصري، وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنظمة اليونيسيف، والتي تهدف إلى إكساب الطفل المصري السلوكيات الإيجابية ومهارات الاجتماعية التي تمكنه من أن يكون مبادرا ومشاركا في حل مشاكل مجتمعة، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" والتي ترعاها انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.